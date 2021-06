HKU-studenten Peter Roeleveld en Noah van de Wetering winnen posterwedstrijd Jaarbeurs

HKU-studenten Peter Roeleveld en Noah van de Wetering hebben de Jaarbeurs Posterwedstrijd gewonnen. De Jaarbeurs daagde studenten uit om een affiche voor de heropening na de lockdown te maken en het ontwerp van Roeleveld en Van de Wetering kwam als winnaar uit de bus.

De Jaarbeurs laat al sinds 1917 affiches maken door Nederlandse ontwerpers. Om de heropening na de lockdown te vieren daagde de Jaarbeurs in samenwerking met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) studenten uit om een affiche te maken. Tweedejaars student Graphic Design Peter Roeleveld en tweedejaars student Photography Noah van de Wetering maakten het winnende affiche.

De jury zei over het affiche: “Een prettige poster met een typografie die het contrast zoekt en tegelijkertijd eenheid uitstraalt. Het beeld heeft een diepte en gelaagdheid, met een sterke compositie. De golven in het ontwerp geven het gevoel van levendigheid, een frisse wind. Het daagt je uit om te blijven kijken.” De jury was ook enthousiast over het feit dat de winnaars vanuit hun verschillende expertises samen aan de poster hebben gewerkt.

Tekst loopt door onder de foto

Kwaliteit van de inzendingen

De tweede prijs in de posterwedstrijd werd gewonnen door Noa Wassink, de derde door Daniël Santé. Juryvoorzitter Aletta Kok, directeur marketing en digital van de Jaarbeurs, zegt onder de indruk te zijn van de kwaliteit van de inzendingen. “Geweldig om te zien hoe studenten allemaal hun eigen vertaling hebben gevonden om het moment te vieren dat de Jaarbeurs weer open kan”, aldus Kok.

Het winnende affiche gaat volgens Kok veel gebruikt worden in en om het gebouw en op de digitale informatieschermen van de Jaarbeurs.