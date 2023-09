Hockeycoach van Utrechtse club Kampong krijgt taakstraf voor ontucht met minderjarig meisje

De rechtbank in Utrecht heeft een 59-jarige man uit Hengelo veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. De man gaf training aan een jeugdteam van de Utrechtse club Kampong en pleegde op het hockeyveld twee keer ontucht met hetzelfde meisje. De man mag ook drie jaar lang niet met minderjarigen werken.

De man pleegde de ontucht tussen november 2021 en maart 2022. Het meisje verklaarde dat de hockeycoach op het veld vroeg of ze haar hand in zijn broekzak wilde stoppen. De zaak kwam aan het rollen toen het meisje aan haar ouders vertelde wat er was gebeurd. Vervolgens is de verdachte aangehouden.

De verdachte zei in eerste instantie tegen de politie dat hij ‘geen idee had hoe het zover heeft kunnen komen’. Ook zei hij dat niet hijzelf, maar het meisje het initiatief had genomen. Later, in de rechtbank, gaf de verdachte alsnog toe dat hij het zelf aan haar had gevraagd. Ook erkende hij dat hij zich bewust was van het feit dat het meisje zijn geslachtsdeel vasthield en dat hij aanwijzingen heeft gegeven wat ze moest doen.

De verdachte zei tijdens de zitting ook dat hij, ondanks dat hij naar eigen zeggen na de eerste keer was geschrokken, nog een tweede keer de fout in is gegaan. Toen vroeg hij het meisje of ze nog een keer haar hand in zijn broekzak wilde stoppen, waarop het meisje dat deed.

Straf

De officier van justitie vindt dat de man misbruik heeft gemaakt van zijn positie als hockeytrainer. Hij eiste een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand en een taakstraf van 120 uur. De officier van justitie wil ook dat de man drie jaar lang verboden wordt om sporttraining te geven aan minderjarigen.

De straf van de rechtbank is ongeveer gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat betekent dat de man veroordeeld is tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand met een proeftijd van drie jaar en een taakstraf van 120 uur. Daarnaast mag hij drie jaar lang vanuit geen enkele functie met minderjarigen werken. “Deze maatregel rijkt dus verder dan enkel de sportwereld, waar de officier van justitie om vroeg”, aldus de rechtbank.