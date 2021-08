Hoe gaat het met de vernieuwing van de tram- en busbaan naar Utrecht Science Park?

De gecombineerde tram- en busbaan van en naar Utrecht Science Park, waar onder meer lijn 22 rijdt, ondergaat sinds 26 juni een vernieuwing. Hoe ligt het er nu bij met de werkzaamheden?



Er komt een nieuwe, beschermende laag op de tram- en busbaan tussen de Padualaan en het Prinses Máxima Centrum. De deklaag brokkelt regelmatig af en dat kan op den duur gevaren opleveren voor het openbaar vervoer, laat de provincie Utrecht weten.

Daarom moet de toplaag van tijd tot tijd vervangen of vernieuwd worden. Dat doet aannemer Van Gelder BV. Die heeft delen van het tramspoor en de bovenste laag van de oude deklaag weggehaald, zodat de nieuwe laag erop kan.

Asfalt

De nieuwe deklaag is van asfalt. Eerder was die van beton. Beton was even sterk als asfalt, maar zag er net wat mooier uit. Later bleek dat er in het beton toch scheurtjes waren ontstaan. Om technische redenen komt er nu toch asfalt te liggen.

De regen in de maand juli heeft het de aannemer niet makkelijk gemaakt. De ondergrond moet droog zijn om de nieuwe toplaag aan te brengen. De werkzaamheden hebben een achterstand opgelopen en die moeten bij de start van het academisch jaar op 6 september echt wel af zijn.

Testritten

Het laatste deel van de tram- en busbaan op de Heidelberglaan moet de komende weken worden vernieuwd. Ondertussen wordt er al ‘volop geasfalteerd’. In de week van 2 september zijn de eerste testritten met de tram.

De planning is dat op maandag 6 september de dienstregeling van tramlijn 22 weer hervat. De bussen rijden vanaf dat moment dan ook weer via de oorspronkelijke route. Er rijdt gedurende de werkzaamheden nog altijd vervangend busvervoer.

Reparaties

Al sinds de ingebruikname van de Uithoflijn zijn er problemen met de asfaltlaag. Er zijn dan ook al meerdere keren reparaties uitgevoerd. Dat gebeurde in januari en in maart waren er op nieuw noodreparaties nodig. Die waren van tijdelijke aard.