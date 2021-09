Hoe gaat het voetgangersgebied in de Utrechtse binnenstad eruitzien nu de 1,5-meterregel vervalt?

Nu de anderhalvemetersamenleving komt te vervallen kan de gemeente Utrecht werken aan een permanente invulling van het voetgangersgebied in de binnenstad. Hoe het er precies uit komt te zien is nog niet bekend, maar wel moet het straks voor iedereen duidelijk zijn wat de regels zijn.

In 2018 werd het voetgangersgebied in het centrum van de Utrecht uitgebreid. Dit betekende destijds onder meer dat het in het weekend tussen 10.00 en 18.00 uur verboden was aan de oostzijde van de Oudegracht tussen de Potterstraat en de Hamburgerstraat én de aangrenzende straten te fietsen. Na een jaar werd deze situatie geëvalueerd en een van de conclusies was dat het beleid onduidelijk was.

Begin juli 2020 werd het voetgangersgebied tijdelijk uitgebreid, waardoor het op alle dagen tussen 10.00 en 18.00 uur verboden was te fietsen in het gebied. Dit werd gedaan om mensen meer ruimte te geven zodat zij makkelijker anderhalvemeter afstand konden houden. Later is een deel van het voetgangersgebied, het deel van de Oudegracht tussen Smeestraat en Hamburgerstraat, weer opgeheven. Dit is ook de huidige situatie.

Ervaring

De gemeente heeft de afgelopen jaren naar eigen zeggen ervaring opgedaan met de invulling van het voetgangersgebied. “Uit evaluaties bleek dat met name voetgangers enthousiast zijn over de uitbreiding, terwijl fietsers de noodzaak van uitbreiding vaker in twijfel trekken”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

Nu wordt gekeken naar een permanente invulling. Uitgangspunt daarbij is dat de nieuwe situatie eenduidig en begrijpelijk is voor alle gebruikers. “We houden daarnaast rekening met een logische en duidelijke begrenzing van het gebied en kijken naar samenhang in venstertijden voor fietsers en bevoorradingsverkeer.” De gemeente zegt dit jaar nog te komen met een voorstel.