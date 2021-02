Hoe goed ken jij de plattegrond van Utrecht? Test het via dit nieuwe online spel

Utrechters die hun geografische kennis van de stad willen testen, kunnen sinds zondag een online spel spelen. Bij Zoek de Straat moeten deelnemers op een plattegrond van Utrecht aanwijzen waar een bepaalde straat ligt. Hoe dichterbij de speler zit, hoe meer punten deze krijgt. Het spel is een idee van de 26-jarige Wouter van Dijke.

Een paar maanden geleden maakte Van Dijke Woonplaatsguesser, een vergelijkbaar online spel. Deelnemers moeten daarbij op een plattegrond van Nederland aanwijzen waar een bepaalde plaats ligt. “Dat sloeg toen best wel aan.”

Biltstraat

Toen Van Dijke een tijdje terug naar Utrecht verhuisde werd met regelmaat aan hem gevraagd waar hij woonde. “Als ik dan zei aan welke straat ik woonde had niemand daarvan gehoord. Als ik vervolgens vertelde dat het vlakbij de Biltstraat lag lukte het wel om uit te leggen waar ik woonde.”

Op die manier is het balletje gaan rollen. “De Neude kent iedereen bijvoorbeeld ook wel en zo zijn er nog een aantal plekken, maar de straten tussen de bekende locaties kent bijna niemand.”

Data

Van Dijke, die in het dagelijks leven datajournalist bij RTL Nieuws is, besloot om een nieuwe variant van zijn eerdere spel te maken. “Het bouwen van de pagina was veel werk. Daarna heb ik via een database van de overheid alle straatnamen van de verschillende steden in het systeem gezet.”

Sinds zondagmiddag staat Zoek de Straat online. Inmiddels is er keus uit 28 Nederlandse steden, waaronder dus Utrecht. Het spel is in ongeveer twee dagen tijd al bijna 100.000 keer gespeeld.

iDeal

Van Dijke wil geen advertenties op de pagina hebben. Wel kunnen deelnemers ervoor kiezen om hem te steunen door via iDeal een bedrag over te maken.