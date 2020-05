Hoe goed weet jij deze bekende plekken op de kaart van Utrecht te plaatsen?

Hoe goed ken jij Utrecht? Die vraag wordt gesteld aan deelnemers van dit spelletje waar op de kaart aangegeven moet worden waar bekende plekken in Utrecht liggen. Het lijkt in eerste instantie makkelijk, maar de tijd loopt snel weg.

Het topografiespelletje is gemaakt door Niels Radstake, een lid van de band Overdwars. Deelnemers krijgen 15 locaties voorgeschoteld waarbij ze op de kaart moeten aangeven waar deze zijn. Plekken die voorbijkomen zijn TivoliVredenburg, Stairway to heaven, Stadsschouwburg, Nijntje Pleintje, Woolloomooloo en Diakonessenhuis.

60 locaties

In totaal zijn er 60 locaties, dus het spelletje is elke keer net wat anders. Per locatie krijgen deelnemers 7 seconden de tijd om deze zo precies mogelijk op de kaart aan te wijzen. Hoe dichter bij de goede plek, hoe meer punten er verdiend worden. Er is een maximaal van 1500 punten.

Niels bedacht het spel toen hij een rondje aan het lopen was: “Normaal repeteer ik vaak met de band maar dat kan nu niet door corona, zodoende had ik dus wat tijd over.” Het spel is een succes: “Het is al duizenden keren gespeeld, zo’n grote aanloop had ik ook niet verwacht.”

Op sociale media is te lezen dat tientallen mensen het spelletje al geprobeerd hebben, met wisselende resultaten. Sommigen vinden de tijd wel erg snel voorbij gaan: “En in de eerste versie hadden deelnemers zelfs maar 5 seconden om een plek te raden, dat heb ik al verlengd naar 7 seconden. Maar mensen die Utrecht een beetje kennen, moeten de meeste plekken wel weten.”

Leuk! Ik haal steeds maar 1175. Wat een zenuwen vanwege de korte tijd. Is er ook een bejaardenversie te bestellen? — André van Schie (@andrevanschie) May 18, 2020

Leuk!

Op de telefoon 660 punten.. Beetje mikken. Kun je straks de hoogste scores zien? — Alette Jurgens (@AletteJurgens) May 18, 2020