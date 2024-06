Hoe houden ouderen het leven leuk? Dit is het verhaal van Annie Endeman 

Eenzaamheid onder ouderen komt veel voor. Dat zegt de stichting Oog voor Utrecht die dit jaar kans maakt op een Appeltje van Oranje. Deze prijs wordt ieder jaar uitgereikt door het Oranje Fonds aan initiatieven die zich inzetten voor de samenleving. Oog voor Utrecht werd dit jaar geselecteerd omdat zij de strijd aangaat met eenzaamheid onder ouderen. We spreken Annie Endeman, een van de ouderen die graag aanwezig is bij de activiteiten van stichting Oog voor Utrecht.

Annie is een echte ‘Zuilenees’. Ze is geboren op 19 juli 1936 en woont al haar hele leven in Zuilen. Ze groeide samen met haar broer op in een harmonieus gezin. Annie kan zich nog goed herinneren hoe ze als kind de oorlog meemaakte. “In de eerste jaren van de oorlog merkte ik er niet veel van, maar dat veranderde vanaf 1942.” De Duitsers waren aangekomen in Utrecht en marcheerden door de straten. Vooral de bombardementen maakte indruk op haar. “Dan zat ik op school en ging het luchtalarm af. We moesten dan onder de bank gaan zitten of tegen de muur gaan staan.”

‘We aten ‘s ochtends om half 7 gebakken uien die nog over waren’

Later werd de school van Annie ingenomen door de Duitsers, waardoor ze niet meer naar school kon. Het leven verslechterde in de stad. “We hadden nauwelijks nog eten”, vertelt ze. “We aten ‘s ochtends om half 7 gebakken uien die nog over waren.” De familie Endeman besloot in de winter van 1944 de stad te verlaten voor het platteland in Overijssel, waar meer eten te vinden was. Na de oorlog keert het gezin terug naar Utrecht, waar de familie het leven weer probeert op te pakken.

‘Heerlijk vrijgezel’

Later in het leven van Annie kwam ze terecht op de Uithof. Ze ging werken als secretaresse op de afdeling biologie. Ze leefde een vrijgezellen bestaan. “Heerlijk, ik deed lekker mijn eigen ding en had veel vriendinnen.” Annie is nooit getrouwd geweest en heeft ook geen kinderen. “Ik vind kinderen heel lief en ik heb veel opgepast op neefjes en nichtjes, maar ik was blij als ze ‘s avonds weer naar moeders gingen”, grapt ze. “Ik wilde mijn eigen leven indelen, dat had ik al gauw begrepen.”

‘We gaan naar musea, maken wandelingen en één keer in de maand is er een bingo’

Ze woont nu al bijna twintig jaar in hetzelfde appartementencomplex in Zuilen, maar in de laatste vier jaar doet ze allemaal leuke dingen. Dat komt volgens haar door de stichting Oog voor Utrecht. “Een medewerker van de stichting kwam destijds aan de deur met informatie en toen ben ik naar een bijeenkomst gegaan.” Sindsdien is Annie aanwezig bij veel activiteiten van Oog voor Utrecht. “We gaan naar musea, maken wandelingen en één keer in de maand is er een bingo”, zegt ze enthousiast.

“Ik kan goed alleen zijn”, antwoordt Annie op de vraag of zij zich weleens eenzaam voelt. De stichting is er dus niet alleen voor ouderen die zich eenzaam voelen, maar ook voor ouderen die een leuke dag willen beleven. Eenzame gevoelens ervaart Annie wel tijdens oud & nieuw. “Als ik dan in een kamer vol stellen zit, ben ik de laatste die gelukkig nieuwjaar gewenst wordt. Dat vind ik niet leuk”, vertelt ze. Tegenwoordig blijft ze dan ook thuis op deze dag. Annie heeft tot slot nog een advies voor mensen die eenzaam zijn. “Als je mensen niet begroet, ga je ook nooit een praatje maken.”

Stichting Oog voor Utrecht

De stichting Oog voor Utrecht maakt dit jaar kans op een Appeltje van Oranje. Een prijs die jaarlijks door het Oranje Fonds wordt uitgereikt aan sociale projecten. Het thema van dit jaar is Eenzaamheid verminder je samen!. Oog voor Utrecht is daarom geselecteerd, omdat zij zich inzetten voor eenzame ouderen. Bij deze stichting kunnen ouderen onder meer binnenlopen voor ‘een bakkie koffie en een hoop gezelligheid.’ Ook helpt de stichting bij het invullen van formulieren en kunnen ouderen terecht voor een wandeling of het vinden van een (bel)maatje.

‘Eenzaamheid is van alle leeftijden, maar komt meer voor onder jongeren en ouderen’

“Wij zijn er supertrots op dat we een van de vijftig kanshebbers zijn. Dit jaar is het thema van de Appeltjes van Oranje Eenzaamheid verminder je samen!. En dat is precies waar Stichting Oog voor Utrecht zich dagelijks samen met de ouderen uit de buurt voor inzet”, zegt de stichting. Volgens Oog voor Utrecht voelt een op de zeven Nederlanders zich eenzaam. “Eenzaamheid is van alle leeftijden, maar komt meer voor onder jongeren en ouderen.” Het Oranje Fonds koos eenzaamheid daarom als thema voor de uitreiking van 2024.

In totaal zijn er dit jaar vijftig initiatieven geselecteerd voor het Appeltje van Oranje. De initiatieven die de meeste stemmen in de wacht slepen, gaan door naar de laatste tien. Een jury kiest uit deze tien uiteindelijk drie winnaars. De prijzen worden in oktober 2024 uitgereikt door koningin Máxima. De drie winnaars ontvangen een bronzen beeldje, gemaakt door prinses Beatrix, en een geldbedrag van 25.000 euro.