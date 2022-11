Hoe iedereen elkaar in de weg zit bij station Vaartsche Rijn in Utrecht

Het is geen unieke situatie, maar exemplarisch voor veel plekken in Utrecht is het wel. Voetgangers en fietsers zitten elkaar stevig in de weg bij station Vaartsche Rijn. In de alsmaar drukker wordende stad zitten voetgangers en fietsers elkaar wel vaker in de weg, en onder Vaartsche Rijn komt het allemaal samen. Doordat fietsers hun rijwielen achterlaten op de stoep, pakken voetgangers het fietspad en moeten geïrriteerde fietsers bellend en zigzaggend langs de voetgangers. En een paar meter verderop? Tientallen lege fietsenrekken want menig forens heeft helemaal geen zin om een paar meter verder te lopen.

Een aanwinst voor de stad, zo werd het Utrechtse Vaartsche Rijn genoemd toen het in augustus 2016 geopend werd. Sinds december 2019 stoppen hier ook nog de trams op de Uithoflijn en daarmee werd het station een belangrijk knooppunt in dit gedeelte van de stad. Dagelijks vertrekken, arriveren en stappen er duizenden mensen over op het nieuwe station. Ook de omgeving is aangepakt, er kwamen aan weerszijden fietsenstallingen waar gebruikers hun rijwielen gratis veilig en droog kunnen stallen. Ook om de hoek bij het station zijn nog tientallen fietsenrekken in de buitenlucht gemaakt. Het is een prima toevoeging aan de infrastructuur in de stad.

Tekst loopt door onder afbeelding

Maar er is ook een typisch Utrechts verschijnsel ontstaan; heel veel gebruikers willen zo min mogelijk lopen en hun fiets dus zo dichtbij mogelijk stallen. Centimeters naast de toegangstrappen naar de perrons beginnen de rijen fietsen. De hele stoep staat er vol mee. Laten we wel wezen, dit is niet uniek in Utrecht. Drommen fietsen verschijnen overal waar Utrechters moeten zijn. Fietsen zit in onze natuur en het parkeren van onze fietsen doen we waar we zin in hebben. Bij Vaartsche Rijn komt dit allemaal ‘mooi’ samen.

Forenzen

Wat gebeurt er elke ochtend? Doordat de vele forenzen hun fietsen parkeren rond de trappen en over de gehele stoep onder het station kunnen voetgangers en overstappers – mensen die bijvoorbeeld vanuit de trein de tram moeten pakken of andersom – niet meer over de dichtstbijzijnde stoep. Gemotiveerde mensen steken eerst even het drukke fietspad over om hun weg te vervolgen over de hele brede stoep die gewoon vrij is van fietsen, maar hele groepen voetgangers pakken gewoon het fietspad. Daar worden de vele fietsers op deze fietsader weer gefrustreerd van, want zij moeten zich zigzaggend een weg zien te banen tussen de mensen. Maar de reizigers moeten toch ergens hun fiets kwijt? Dat zou dus prima vijf meter verderop kunnen, in de gratis overdekte en bewaakte fietsenstalling. Daar staan tientallen rekken leeg. Daar lijken veel fietsers gewoonweg niet om te geven.

Tekst loopt door onder afbeelding

Hebben we hier iets bijzonders te pakken? Nee, dat weten we bij DUIC ook. Maar we zien hier wel een mooi stukje Utrechtse cultuur op een paar vierkante meter, waarbij iedereen elkaar in de weg lijkt te zitten. Echt gevaarlijke situaties lijkt het overigens niet op te leveren. We hebben nog wel een kleine tip; maak aan de andere kant van het fietspad op het brede trottoir gewoon goed ingerichte fietsvakken. Die stoep is breed genoeg voor geparkeerde fietsen en voetgangers. Zo blijft de stoep direct onder de trappen vrij voor overstappers en voetgangers en kunnen fietsers makkelijker hun weg vervolgen. Of moeten fietsers hun rijwielen toch gewoon in de bestaande stalling maar kwijt? Ach, gelukkig zijn wij niet verantwoordelijk voor de inrichting van de publieke ruimte.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg hebben samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode gemaakt en dat is nu te bestellen in de DUIC shop! Bestel hier een exemplaar in de voorverkoop.