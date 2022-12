Hoe is het nu met? De wervenmeester van Utrecht

DUIC schreef in 2021: “Utrecht had eerder naast een havenmeester ook een wervenmeester, die het gebruik en beheer van de werven in goede banen moest leiden. Nu het hele wervengebied hersteld moet worden is besloten de functie nieuw leven in te blazen in de persoon van Gerrit Heenck.”

Gerrit, hoe is het nu met jou?

“Het gaat heel goed. Ik heb afgelopen jaar onwijs veel mensen ontmoet. Vooral veel keldereigenaren en ik heb daardoor een heel mooi beeld gekregen over wat er allemaal speelt. Er gebeurt natuurlijk ook veel, het is een heel complex stukje Utrecht. Maar de liefde van iedereen voor dit hele gebied is zo enorm groot, de mensen die hier zitten zijn zo trots. Ze zijn dan ook bereid om met elkaar in alle eerlijkheid en transparantie ideeën te opperen. Daar kunnen we mee aan de slag en daar kunnen zulke bijzondere dingen mee bereiken. Dat zie ik nu langzaam gebeuren.”

Welk moment zal je voorlopig bijblijven?

“Ik ben inmiddels een jaar bezig en hier en daar verschijn ik in media-uitingen. Dus ik word in de binnenstad een beetje een bekend gezicht. Daardoor word ik door willekeurige Utrechters aangesproken, ook mensen die hier helemaal niet wonen, die vol trots vertellen over Utrecht. Er komen dan bepaalde verhaaltjes; ‘ik heb ooit in de flower power hippietijd overwogen zo’n kelder te kopen, maar niet gedaan’. Dat soort verhaaltjes probeer ik door te geven binnen de gemeente, want dat is uiteindelijk waarvoor we aan het werk zijn. We werken aan het behoud van het erfgoed, maar dat erfgoed wordt wel gedragen door de mensen die hier wonen en werken. De energie die hier in Utrecht en in de Utrechters zit, blijft mij echt eeuwig bij.

Waar heb je veel van geleerd?

“Het was één groot leerzaam jaar. Ik ken het wervengebied al uit eerdere functies. Ik vond mezelf dan ook best een hele slimmerd. Mijn eerste klusje in het wervengebied was in 2005, maar afgelopen jaar was alsnog een grote ontdekkingstocht. Je komt op een heel ander niveau met mensen in contact. Je leert de organisatie van Utrecht op alle lagen kennen. Dat hele samenspel, hoe functioneert nou zo’n gebiedje midden in de stad? Dat is wel iets waar ik elke dag veel van opsteek.”

Hoe ga je om met de kritiek die mensen hebben op het wervenherstel?

“In dit soort complexe projecten is kritiek onvermijdelijk en zelfs nodig om met elkaar de juiste scherpte te vinden. Om iets te kunnen doen met kritiek is ook een dialoog nodig. Dus als keldereigenaren mij bellen met vragen of opmerkingen over de aanpak van het wervengebied, dan ga ik het gesprek aan om te luisteren of het projectteam mogelijk iets over het hoofd ziet. Dat koppel ik dan weer terug aan het projectteam. Ik zou graag meer van dat soort gesprekken willen voeren. Ze zijn namelijk voor mij, maar vaak ook voor keldereigenaren en het projectteam erg verhelderend. Dus ook in 2023 zijn kritiek en goede ideeën welkom en ga ik weer graag het gesprek aan om samen met keldereigenaren, bewoners, ondernemers en de gemeentelijke organisatie de aanpak van het wervengebied verder vorm te geven.”

Wat zou je niet nog een keer willen meemaken?

“Ik had contact met een keldereigenaar die een kelder graag wilde opknappen. Die kelder had nog geen gas, water en licht. Om dat te regelen, heb je allemaal losse vergunningen die je moet aanvragen. Een proces wat heel lang kan duren. In dit geval anderhalf jaar. De gemeente gaf vervolgens een tijdslot waarin de keldereigenaar de werkzaamheden kon laten uitvoeren: precies de periode waarin die mensen op vakantie waren. De eigenaar heeft toen de gemeente gebeld met de vraag of die vergunning niet net twee weken later kon. Het antwoord was eerst ’nee, dan moet je de aanvraag opnieuw indienen’. Ik kreeg de keldereigenaar vervolgens wanhopig aan de telefoon. Ik dacht ook: ‘dit kan toch niet waar zijn’. Uiteindelijk kwamen we er samen uit door wat mensen met elkaar in contact te brengen, maar dat hoef ik niet nog een keer mee te maken.”

En wat zou je zo weer doen?

“Over het algemeen zijn de spontane contacten in het wervengebied het mooist. Dat wil ik veel meer gaan doen. Zo kwam ik in contact met een eigenaar die plantenbakken op de werf had staan, die hij graag wilde inbouwen om er een soort tuintje van te maken. In de basis, gezien het erfgoed en de openbaarheid van de werven is, is dat niet direct een passend idee. Maar door spontaan met elkaar te gaan nadenken, kwamen we op heel creatieve ideeën. Daarmee kunnen we de eigenaar in de toekomst wel helpen.”

Wat zijn de vooruitzichten?

“Dit hele gebeid vraagt om een goede visie op het beheer en onderhoud. De gemeente is heel erg gericht op verschillende afdelingen; als er boomwortels een deel van de straat opdrukken dan komt er iemand van de afdeling bestrating. Die kan door de boomwortels niks doen. Dan komt er iemand van de afdeling bomen en die kan niks doen want het is een bestratingsprobleem. Het moet vanzelfsprekend worden dat die afdelingen met elkaar gaan samenwerken. Het kost tijd, maar het is de bedoeling dat wij als gemeente van reactief naar proactief gaan.”