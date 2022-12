Hoe is het nu met Vishandel Volendam? ‘We zijn tegenwoordig met drie generaties aan het werk’

DUIC schreef in 2018: “Broers Marco en Henry Schilder hebben de knoop doorgehakt: na 38 jaar vertrekt Vishandel Volendam uit Hoog Catharijne in Utrecht. Door de verbouwing van het winkelcentrum en de verruimde openingstijden, zien ze geen andere mogelijkheid meer dan te vertrekken. De viswinkel verhuist per half juni naar Leidsche Rijn Centrum.” We spraken Henry Schilder over Leidsche Rijn, energieprijzen en het terugzien van bekende gezichten.

Hoe is het nu met Vishandel Volendam?

“We hebben het heel druk. En in Leidsche Rijn gaat het steeds beter. Er komen hier veel jonge gezinnen. Er zit echt vooruitgang in. Ondertussen gaat het in Overvecht gewoon z’n gangetje. We zijn tegenwoordig met drie generaties aan het werk, want mijn zoon van 17 is nu ook in de winkel aan het werk. Die doet een opleiding in de vis. En mijn vader van 76 staat er ook nog steeds in het weekend.”

Welk moment zal jullie voorlopig bijblijven?

“Uiteraard zal coronaperiode ons nog wel even bijblijven. Dat was een hele aparte tijd, met die schermen en die mondkapjes. Toch hebben wij wel een goeie tijd gehad als vishandel. Veel mensen die moesten thuiswerken, kwamen tussen de middag hier even wat halen. En mensen konden natuurlijk een hele tijd niet uiteten. Dus voor ons was het nog niet zo’n slechte tijd.”

Waar hebben jullie veel van geleerd?

“We hebben geleerd dat het ondernemen niet zonder valkuilen is. Nu zitten we bijvoorbeeld in de energiecrisis. Dat betekent voor ons dat we in de ochtend beginnen met de helft van de verlichting. Een maatregel om stroom te besparen. Daarbij gaan de bakken met frituurolie bij ons later aan, zodat die niet voor niets heet worden gehouden. De koelingen in de winkel blijven ook uit, we zetten nu alle drankjes achter koud.”

Wat zouden jullie niet nog een keer willen meemaken?

“De verhuizing van Hoog Catharijne naar hier in Leidsche Rijn zouden we niet nog een keer willen doen. We begonnen destijds in een zandbak die half af was. Er waren nog een stuk minder woningen af. Het gaat allemaal niet in één keer draaien, maar het wachten wordt beloond. Het wordt steeds drukker.”

En wat zouden jullie zo weer doen?

“Blijven vasthouden aan hetgeen waar je mee bezig bent. Stug blijven volhouden en dan gaat het vanzelf weer goed. Sommige mensen zullen naar een andere visboer gaan, maar veel komen er ook naar ons toe. Klanten fietsen ook voor ons om. Zeker nu rond de feestdagen zien we weer veel bekende gezichten.”

Wat zijn de vooruitzichten?

“We gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Plannen om naar Hoog Catharijne terug te gaan, zijn er niet meer. We hebben daar nog wel contact over gehad, maar nog steeds werden ons prijzen geboden waar wij als kleine ondernemer niets mee kunnen.”