Hoe is het om op Mars te leven? Utrechters kunnen dat nu ervaren in het Tolsteegplantsoen

Utrechters kunnen in een nagebootst ruimtestation dat is neergestreken op het Tolsteegplantsoen ervaren hoe het is om op de planeet Mars te leven. Het is een initiatief van Recycle Valley in het kader van Utrecht 900.

Arnout Schaap van Recycle Valley zegt dat Utrechters de afgelopen 900 jaar zijn uitgezworven over de hele wereld. Op verschillende plekken waar die mensen zich vestigden hebben zij hun nieuwe woonplaats vernoemd naar de stad waar zij vandaan kwamen. Zo is er bijvoorbeeld ook een ‘Utrecht’ in de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Indonesië.

In de toekomst gaan mensen zich mogelijk ook vestigen op andere planeten en volgens Schaap is er een ‘dikke kans’ dat daar dan ook Utrechters bijzitten. Het ruimtestation dat nu op het Tolsteegplantsoen staat is dan ook vernoemd naar onze stad en de bezoeker moet binnen het idee krijgen zich op Mars te bevinden.

Aardappels

Het stadje ‘Utrecht’ bestaat uit vier bollen en vier gangen. Iedere ruimte heeft een eigen thema. Zo is bijvoorbeeld in een van de bollen een plantenkas gemaakt waar aardappels worden gekweekt. “Dit wordt deels gedaan met de aarde uit Nederland, maar ook met grond uit Denemarken. De grond uit dit Scandinavische land zou namelijk het meest lijken op de aarde van Mars. Zo zijn bijvoorbeeld de Europese Marsrovers die straks naar de Rode Planeet vertrekken getest op deze ondergrond.”

In een andere bol heeft Recycle Valley gebruikgemaakt van de ‘artistieke vrijheid’ om Mars na te bootsen. “Bezoekers kunnen voelen hoe het is om op een andere planeet te lopen. De ondergrond is gemaakt van brokken piepschuim. Dit heeft iets kostbaars, want als je eroverheen loopt gaat het kapot. Dit moet een unheimisch gevoel geven en ongeveer hetzelfde zijn voor de eerste mensen die straks op Mars aankomen. Zij betreden dan namelijk een maagdelijke grond waar nog nooit iemand op heeft gelopen en door hun voetstappen maken zij ook alles wat daaronder zit kapot.”

Gratis

De reacties die Schaap tot dusver heeft gehad lopen nogal uiteen. “You are a legend”, zei een 15-jarige jongen. Anderen gaven na hun ervaring in het ruimtestation aan blij te zijn dat ze zelf nooit naar Mars hoeven af te reizen. Het ruimtestation op het Tolsteegplantsoen is tot 4 november iedere dag tussen 12.00 en 17.00 uur gratis te bezoeken.

