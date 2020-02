Hoe is het om te leven in armoede? Ervaring van een Utrechts gezin

Met 70 euro per week moet Eugenie samen met haar vier kinderen rondkomen. Geen gemakkelijke taak; de bezoeken aan de Voedselbank zijn dan ook hard nodig. Eugenie is de niet de enige. In Utrecht is armoede geen onbekend probleem. Volgens de meest recente cijfers heeft zo’n 18 procent van de huishoudens een laag inkomen. Toch horen we de ervaringen van Utrechtse gezinnen die in armoede leven niet vaak. “Uit schaamte”, zegt Eugenie. Zij wil haar verhaal wel vertellen.

Eugenie woont in een flat in Overvecht. Het is de wijk waar de meeste mensen wonen die van lage inkomens rond moeten komen. Eugenie leeft van een uitkering en houdt, na het betalen van alle vaste lasten, ongeveer 70 euro per week over om te besteden. Hiervan leeft ze samen met vier kinderen die nog thuis wonen en allemaal een opleiding volgen. Ze woont al dertig jaar in Overvecht en kent de verhalen over armoede en ziet het ook in haar omgeving. Zelf kan ze er goed over vertellen. “Armoede is geen onwerkelijk iets, het kan iedereen overkomen. Er hoeven maar een paar dingen echt goed fout te gaan in iemands leven en je zit aan de grond.”

Ook Eugenie woonde eerst in een ‘groot huis’. Haar toenmalige vriend was de kostwinner, maar raakte verslaafd. Eugenie moest op eigen benen gaan staan, maar met vijf kinderen en zonder opleiding was dat een zware taak. Tegenwoordig wonen er nog vier kinderen thuis en gaat het al een stuk beter. Haar vijfde is volwassen en heeft zelf ook al een kind. Eugenie heeft geen schulden en ze heeft onlangs een opleiding afgerond. In tegenstelling tot veel andere mensen schaamt Eugenie zich niet meer voor haar armoede: “Maar daar heb ik een hoop voor moeten doen. Juist door er veel over te praten en op tijd hulp te vragen kun je er wat aan doen. Door mijn verhaal te vertellen hoop ik andere mensen te helpen.”

‘Armoede laat littekens na. Dat blijf je bij je dragen’

Want armoede heeft een grote impact op het leven van Eugenie en haar gezin. Het zijn niet alleen de praktische ongemakken, of het gebrek aan extraatjes: “Het zit veel dieper dan dat. Door het hebben van weinig geld komen mensen in een sociaal isolement terecht, ze ervaren dat ze nergens bij horen. Dat komt allemaal vanuit die schaamte. Ik zie het ook bij mijn kinderen, die durven echt niet aan vrienden te vertellen dat wij arm zijn. Mijn dochter van 19 heeft zelf twee bijbaantjes, zodat ze ook nog wat merkkleding kan kopen. Ik ervaar het zelf ook. Ik kreeg laatst een hoop geld terug op de energierekening. Ik heb toen een jas voor mijzelf gekocht en de kinderen wat extra geld gegeven. Maar ik voelde mij zo schuldig dat ik een jas kocht, heel onzeker was ik. Dat blijft in mij zitten, niet alleen schaamte naar de buitenwereld, maar ook naar jezelf. Armoede laat littekens na. Dat blijf je bij je dragen.”

Vooroordelen

Eugenie ziet de vooroordelen die veel mensen hebben over armoede ook als belangrijke reden voor de schaamte. “Regelmatig hebben mensen al bij voorbaat hun oordeel klaar. Ik ken de voorbeelden ‘Je bent arm maar hebt een poes, dan doe je toch de poes weg’. Mensen snappen niet dat de poes misschien wel het enige is wat diegene nog heeft. Ik heb het zelf ook te horen gekregen: ‘Je bent arm maar hebt wel vijf kinderen genomen’, terwijl dat natuurlijk maar een deel van het verhaal is.” Een van de vooroordelen is ook het niet hebben van werk: “Ik kan niet werken omdat ik voor de kinderen moet zorgen. Helemaal mijn 16-jarige zoon vraagt heel veel aandacht. Hij is heel moeilijk te activeren en ik moet hem goed in de gaten houden. Ik wil niet dat hij op straat gaat hangen en rottigheid gaat uithalen. Hij heeft geen vaderfiguur en ik wil absoluut niet dat hij als straatschoffie opgroeit en hier in Overvecht bij een bende komt. Dat dreigde al eerder te gebeuren. Ik moet ervoor zorgen dat hij op zijn bijbaantje, studie of stage is. Op die manier blijft hij op het rechte pad.”

Het hebben van een opleiding is heel belangrijk voor Eugenie. “Ik wil dat mijn vier kinderen het huis uit gaan met een diploma op zak. Dat is mijn belangrijkste prioriteit. Op die manier verbreek je de negatieve spiraal. Daar doe ik alles voor.” Om het goede voorbeeld te geven heeft Eugenie, met behulp van de Armoedecoalitie, zelf een mbo-opleiding gevolgd. Ze is nu ervaringsdeskundige op het gebied van Armoede en Sociale uitsluiting. Ze geeft onder meer presentaties voor de gemeente Utrecht. “Ik heb keihard moeten werken voor de opleiding, maar het is mij gelukt. Als alleenstaande moeder in Overvecht met een uitkering en vijf kinderen is het behalen van een diploma gelukt! Ik voel mij nu minder arm, terwijl ik net zo veel geld heb. Dit wil ik mijn kinderen meegeven, maar ook anderen. Zo investeren we in de toekomst. Je kunt wat van jezelf maken, je kunt een stem voor anderen zijn. Daardoor ben ik de schaamte te boven gekomen en kan ik dit verhaal vertellen.”

Armoede in Utrecht

In een serie verhalen gaat DUIC kijken naar armoede in Utrecht. Armoede is een breed begrip. De gemeente Utrecht spreekt over armoede als mensen maximaal een inkomen hebben van 125 procent van het Wettelijk Sociaal Minimum. In Utrecht gaat het volgens de laatste Armoedemonitor 2017 om 25.200 huishoudens. Dat is 18 procent van alle huishoudens in de stad. Anno 2020 is het Wettelijk Sociaal Minimum voor een stel dat samenwoont een brutobedrag van 1.653,65 euro. Daar moeten ze samen alles van kunnen betalen.