Hoe kan Bibliotheek Neude toegankelijker worden als de lift kapot is? Onderzoek moet uitkomst bieden

De lift die naar de begane grond van Bibliotheek Neude leidt is regelmatig kapot en meerdere partijen in de Utrechtse gemeenteraad zijn daar niet blij mee. Ze noemen het ‘onwenselijk’ dat de lift vaak kapot is en wijzen erop dat Utrecht een inclusieve en toegankelijke stad wil zijn. Wethouder Eelco Eerenberg ging donderdag in het vragenuur in op de kwestie.

De lift naar de begane grond van de bibliotheek is regelmatig stuk. Voor mensen met een rolstoel, rollator, scootmobiel of kinderwagen is dan de enige manier om binnen te komen met een flinke omweg via andere delen van het gebouw. Dat kan ook niet op elk moment van de dag en er is dan hulp nodig van medewerkers, aldus de raadspartijen.

GroenLinks, PvdA, Volt, CDA, Stadsbelang Utrecht, ChristenUnie en Utrecht Solidair wilden dan ook van wethouder Eerenberg weten wat het college kan doen om dit probleem op te lossen. Ook willen ze weten of één lift niet te weinig is voor een grote instelling als Bibliotheek Neude.

Aanpassingen

Wethouder Eerenberg gaf aan dat de lift donderdag weer gerepareerd is. De lift gaat volgens Eerenberg steeds stuk omdat mensen hem verkeerd gebruiken. “Het is een supergevoelig apparaat, heb ik begrepen, en als mensen ongeduldig zijn en tegen de deur duwen, dan vliegt die eruit. Daar moeten mensen dus mee stoppen”, aldus Eerenberg.

Om te voorkomen dat de lift opnieuw kapotgaat, zijn er borden geplaatst bij de lift die gebruikers vertellen dat ze even geduld moeten hebben tot de deur opent. Eerenberg gaf echter ook aan dat dat geen duurzame oplossing is en dat er ook gekeken gaat worden naar aanpassingen om de afhankelijkheid van de lift te verminderen.

Een van de oplossingen die onderzocht gaat worden, is een extra ingang aan de kant van de Potterstraat. De bibliotheek laat dit onderzoek doen samen met de verhuurder van het pand en de gemeente gaat kijken of ze daarbij kan helpen. Wel wijst Eerenberg erop dat aanpassingen moeten voldoen aan veel ‘spelregels’, vanwege de monumentale status van het pand.

Alternatieven

Voorlopig zal de bibliotheek het dus nog met deze lift moeten doen. Wethouder Eerenberg legt uit dat er meerdere alternatieve routes zijn als de lift kapot is, bijvoorbeeld aan de achterkant van het gebouw. “De bibliotheek zet iemand naast de lift als die kapot is, om mensen te begeleiden naar een alternatieve route.”