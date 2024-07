Hoe kan je oorsuizen voorkomen? Tientallen artsen van UMC Utrecht zoeken het uit op de Zwarte Cross

Tientallen kno-artsen van het UMC Utrecht zijn sinds gisteren op het terrein van de Zwarte Cross te vinden. Ze zijn dit weekend niet alleen in de Achterhoek om te genieten van het festival, maar vooral ook om te onderzoeken hoe tinnitus, ook wel oorsuizen genoemd, voorkomen kan worden.

Festivalbezoekers wordt gevraagd om een korte enquête in te vullen. “We stellen bijvoorbeeld vragen over waarom ze wel of juist niet gehoorbescherming dragen”, zegt hoofdonderzoeker Inge Stegeman. “En of ze hun gedrag aanpassen als ze het geluid als te hard ervaren.”

“Verder laten we ze een inschatting maken van het geluidsniveau van dat moment en stellen de vraag of ze denken dat het niveau gehoorschade kan veroorzaken.” Ook wordt er uitgelegd wat mensen zelf kunnen doen om hun gehoor te beschermen.

Bezoekers kunnen ook ervaren hoe het is om oorsuizen te hebben in de Tinnitus-Experience. Die is gemaakt door de Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied en de Nationale Wetenschapsagenda.

Harde piep of suis

Er is sprake van tinnitus als iemand continu een geluid hoort, zoals een harde piep of suis, zonder dat dit geluid daadwerkelijk geluid te horen is. Volgens het UMC Utrecht heeft ongeveer tien procent van de mensen er last van.

Het onderzoek op de Zwarte Cross bij Lichtenvoorde is de aftrap van een reeks onderzoeken rondom dit onderwerp. “Er zijn nog ontzettend veel aannames over het ervaren van geluid, het dragen van oordoppen en het gedrag van mensen rond het voorkomen van gehoorschade. Daar willen we met dit onderzoek meer informatie over krijgen.”

Inge is in ieder geval heel blij dat ze dit weekend op de Zwarte Cross mogen staan. Volgens haar is de “medewerking van dit soort festivals nodig om echt goed onderzoek te kunnen doen”. Het volgende onderzoek in de reeks is tijdens het Betweter Festival op 27 september in TivoliVredenburg.