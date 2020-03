Hoe moet het met het daten, in tijden van Corona?

We hadden verwacht dat er geen nieuwe mensen zich zouden aanmelden bij ons relatiebureau en dat ook niemand wilde daten. De eerste ‘Corona week’ was dit ook zo, maar nu merken we duidelijk een omslag.

De mensen die geen partner hebben zitten thuis en voelen zich vaak alleen en eenzaam. We merken dat juist nu de singles een enorme behoefte hebben aan een fijne partner en zij zich bij ons melden. Wat doet het met je als je alleen thuis bent en niemand hebt waar je de actualiteiten en je zorgen mee kunt delen?

We willen graag de mensen laten weten dat gebruikmaken van persoonlijke relatiebemiddeling ook nu een goede optie is. We hebben onze werkwijze aangepast. We doen een telefonische video intake i.p.v. dat we op huisbezoek komen en geven een korting van €150 op een jaarcontract. Voor het daten zijn er diverse manieren te bedenken om toch met elkaar kennis te maken, door bv. af te spreken in het park, samen een boswandeling te maken of lekker een stuk te gaan fietsen. We denken graag mee in de mogelijkheden.

Meer weten? Bel Michaela ten Siethoff 0343-481132 of 06-24463714

www.ToekomstRelatiebemiddeling.nl