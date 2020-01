Hoe moet het verder met de bewoners van het Thomas à Kempisplantsoen?

Bewoners van het Thomas à Kempisplantsoen leven in onzekerheid over hun woonsituatie. Veel contracten van bewoners die begeleid wonen lopen op 1 augustus af, maar er is nog geen alternatief aangeboden.

Woningcorporaties Mitros en Portaal willen de bestaande woningen aan het Thomas à Kempisplantsoen slopen en vervangen door nieuwbouw. Daarnaast willen de corporaties het Thomas à Kempisplantsoen meer aan laten sluiten bij Nieuw-Engeland, het ‘eilandgevoel’ van de locatie wegnemen en een aantrekkelijk nieuw stuk stad bouwen.

Het is nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden gaan plaatsvinden of wanneer de huurcontracten van bewoners worden opgezegd. Raadsleden Corine van Dun (D66)

Jantine Zwinkels (CDA) willen weten wanneer er duidelijkheid komt over de huidige woonsituatie.

Ze hebben klachten ontvangen van tijdelijke bewoners van Thomas á Kempisplantsoen die niet weten waar ze na de komende zomer kunnen gaan wonen. Hun woningen, flats, worden gesloopt maar niemand heeft tot op heden een aanbod ontvangen voor vervangende woonruimte.

Majella Wonen

Veel bewoners worden begeleid vanwege persoonlijke problemen. Zo zijn er twee appartementengebouwen waar ex-daklozen en reguliere huurders samenwonen in het project Majella Wonen. Bewoners van de woonvereniging zouden in de toekomst graag bij elkaar willen blijven wonen. DUIC ging al eens op bezoek bij het Thomas á Kempisplantsoen en schreef over het succes van Majella Wonen.

Mitros en Portaal hebben aangegeven dat er een grote kans is dat de huurcontracten worden verlengd, maar er is nog niet aangegeven tot wanneer. Bewoners weten ook niet of zij een vervangende woning krijgen aangeboden. De raadsleden willen weten hoe lang het nog duurt voordat er duidelijkheid komt en hebben schriftelijke vragen gesteld.

Daarnaast is er nu al vertraging in de herinrichting van het gebied bleek uit een bijeenkomst eind 2019 en willen de raadsleden dat er beter wordt gecommuniceerd over de planning en het proces.

Plannen

Mitros en Portaal maakten in juli 2019 bekend dat er werd onderzocht of het haalbaar is om de bestaande 178 woningen en 16 bedrijfsruimtes te slopen en op de locatie zo’n 400 nieuwe woningen te bouwen. Dit worden sociale huurwoningen, huisvesting voor de woongroep Majella en woningen in het middensegment. Ook willen Mitros en Portaal meer groen in het gebied aanleggen.

De Thomas à Kempisweg is onderdeel van de Westelijke Stadsboulevard en wordt net als de rest van het traject – dat loopt van het 24 Oktoberplein tot de Marnixbrug – heringericht. Voor het deel bij de Thomas à Kempisweg is in 2017 gekozen voor het burgerinitiatief ‘Fris Alternatief’. De basis van Fris Alternatief is dat de Thomas à Kempisweg volledig wordt vrijgemaakt van doorgaand gemotoriseerd verkeer en op termijn uit gebruik kan worden genomen.