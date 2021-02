Hoe moeten de Utrechtse wateren in de toekomst gebruikt worden? Gemeente start enquête

De gemeente wil van Utrechters weten hoe zij over het gebruik van de wateren in de stad denken. Dus hoe beleven de inwoners de grachten, riviertjes en plassen en hoe kan het nog beter? Uiteindelijk moet dit leiden tot een nieuwe ‘visie stadswater’.

“De stad groeit, de zomers worden warmer en het wordt steeds aantrekkelijker om in de stad Utrecht te gaan varen”, zegt wethouder Kees Diepeveen. “Afgelopen zomers kenden veel warme dagen. Mensen zoeken het water op voor verkoeling, varen op een bootje of nemen een frisse duik. We zien dat er meer verschillende groepen op hetzelfde moment het openbare water gebruiken.”

Er komt ook steeds meer water bij in Utrecht. Zo is vorig jaar het nieuwe deel van de singel rond de binnenstad geopend en rond 2025 wordt de singel bij het Smakkelaarsveld aangesloten op de Leidse Rijn.

Perspectief

De nieuwe visie stadswater moet bewoners, maar ook ondernemers een perspectief bieden hoe de vaarwegen en zwemwateren in Utrecht gebruikt kunnen worden. Bij het opstellen van deze visie wil de gemeente de mening horen van bewoners, watersporters, waterrecreanten en ondernemers. Dit kan onder andere via een enquête die sinds maandag online staat.

Daarnaast organiseert de gemeente in de zomer van dit jaar, in het najaar van 2021 en in het eerste kwartaal van 2022 verschillende bijeenkomsten en gesprekken. In het tweede kwartaal van 2022 volgt een formele inspraakperiode en in het derde kwartaal van volgend jaar wordt de visie vastgesteld.

In de video hieronder legt de wethouder het plan nog een keer uit.