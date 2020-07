Hoe oud nieuws weer ineens nieuws werd: Utrecht wereldfietsstad?

In meerdere media in Nederland – maar ook in Engeland – werd afgelopen week melding gemaakt dat Utrecht uitgeroepen was tot wereldfietsstad. Maar is dat ook zo? Ja, maar dit vond al plaats in mei 2019. Hoe kan het dat media dit nu ineens oppikken?

In mei 2019 kwam de Duitse verzekeraar Coya met een bericht naar buiten dat Utrecht de beste fietsstad van de wereld is. Ze hadden 90 steden gerangschikt en daar kwam de Domstad het beste in uit.

Het bericht staat dus sinds vorig jaar al op de website, maar werd afgelopen week door verschillende Nederlandse media opgepikt. Enkele media verwezen ook naar het World Economic Forum als bron. Het ANP, Binnenlands Bestuur, RTV Utrecht, Parool en het AD maar ook de Engelse krant The Independent schreven er afgelopen week over.

Af en toe opgepikt

We belden met Coya in Duitsland om te vragen hoe dit zit: “Ja we zagen inderdaad ineens een hoop internetverkeer vanuit Nederland komen naar onze index van fietssteden.” Het bericht staat al sinds mei 2019 op de site van de verzekeraar: “We zien dat de index af en toe wordt opgepikt door media en daarna veel gedeeld wordt. We willen later dit jaar wel met een meer actuele versie komen.”

World Economic Forum

Verschillende media verwijzen ook naar het World Economic Forum als bron. Daar werd op 29 juni van dit jaar inderdaad een artikel over de rangschikking van Coya gepubliceerd. We mailden met de schrijver van het artikel, hij gaf aan dat het bericht eerder op de website van Statista gepubliceerd was. Dat bericht is overgenomen. Dat artikel verwijst ook naar de rangschikking van Coya uit mei 2019.

Ook is er geen sprake van een samenwerking tussen Coya en het World Economic Forum, de ranglijst is een product van Coya en niet van het World Economic Forum zoals sommige media menen.

Utrecht wereldfietsstad?

Natuurlijk vinden we bij DUIC ook dat Utrecht de beste fietsstad in de wereld is, en het onderzoek van Coya uit begin 2019 toont dit ook aan. De andere index van wereldfietssteden, gemaakt door Copenhagenize, zette Utrecht in 2019 op de derde plek. De Fietsersbond roept al jaren andere steden in Nederland uit tot Fietsstad, daar staat Utrecht helaas niet op nummer één.