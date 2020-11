Hoe staat het ervoor met de verkoop van gevangenis Wolvenplein?

De laatste gevangenen vertrokken ondertussen meer dan zes jaar geleden maar nog steeds is niet duidelijk wat er met Wolvenplein in Utrecht gaat gebeuren. In maart van dit jaar startte de verkoop, als alles goed verloopt weten we in de loop van volgend jaar wie de nieuwe eigenaar wordt.

De huidige eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf, biedt het hele 19e eeuwse complex in één keer te koop aan. Het gebouw heeft voor het Rijk namelijk geen doel meer. In samenwerking met de gemeente is er een visiedocument opgesteld, met daarin de randvoorwaarden van de verkoop.

Die verkoop startte in maart en ondertussen zijn we in de volgende fase beland. De partijen die zich voor oktober hadden aangemeld en graag de nieuwe eigenaar willen worden, hebben nog tot 11 februari om een uitgewerkte projectvisie in te leveren. In april start dan het bieden en in juni moet duidelijk worden wie de nieuwe eigenaar is.

Tot nu toe

Op 1 juli 1856 werd de gevangenis op het Wolvenplein in gebruik genomen. De gevangenis had een kruisvormige opzet, waarbij één vleugel diende als administratie- en directiegebouw en de overige waren ingericht als cellenvleugels. Sinds de opening is de gevangenis nog uitgebreid, onder andere met een kerkgebouw.

Voordat het cellencomplex wegens bezuinigingen de deuren moest sluiten in 2014 was het de oudste gevangenis in Nederland. Sinds de sluiting van de gevangenis wordt er gesteggeld over de toekomst.

Sinds de sluiting is het gebouw in gebruik als tijdelijke locatie voor evenementen, horeca en werkruimten. Ook wordt er sindsdien nagedacht over de herbestemming. De gevangenis is een markant gebouw, in eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf en is beschermd als rijksmonument. De gemeente Utrecht denkt actief en samen met het Rijk na over de nieuwe invulling.