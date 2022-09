Hoe staat het nu met de speeltuinsoap in de binnenstad van Utrecht?

De speeltuinsoap die is ontstaan in Lauwerhof in de binnenstad van Utrecht is nog steeds niet beslecht. De gewraakte speeltoestellen zouden eigenlijk eerder dit jaar verwijderd worden maar enkele omwonenden wierpen destijds een blokkade op waardoor de speeltuin er nog steeds in volle glorie staat. Volgende week gaat de gemeenteraad er nog een keer over praten.

Laten we het verhaal nog een keer beknopt samenvatten. De speeltuin werd in 2020 aangelegd nadat een groep bewoners in 2018 was opgestaan die zich hard maakte voor een nieuwe speelplek. De gemeente trok de portemonnee en betaalde 22.100 euro voor het nieuwe ontwerp. Maar sinds 2019 klagen enkele bewoners al over het ontwerp, het zou lelijk zijn en de speelobjecten te bepalend voor het pleintje. Deze klachten werden opzij geschoven.

Na de opening van de speeltuin kwamen er echter klachten van andere aard, er zou overlast zijn van spelende kinderen en aanwezige ouders. Er werden meerdere overleggen gevoerd tussen klagers, de gemeente en initiatiefnemers van de speeltuin. Een oplossing waar iedereen blij mee zou zijn werd niet gevonden. De onderlinge verhoudingen tussen bewoners werden er niet beter op.

In augustus 2020 wordt er een bordje opgehangen met de tekst: “Houd rekening met de rust en privacy van de omwonenden. De speeltuin is alleen bestemd voor kinderen.” Ook wordt er tijdelijk groen geplaatst tussen de speelplek en enkele woningen. Ondertussen wordt er gewerkt aan een nieuwe ontwerp met aanpassingen van de speeltuin, steeds vindt er weer overleg plaats tussen alle betrokkenen. In december van dat jaar besluit de wethouder dat het aantal speelobjecten ‘fors verminderd’ moeten worden.

In 2021 gaat het verhaal verder, weer komt er een nieuw ontwerp, buurtbemiddeling wordt ingezet en men gaat in discussie over de plannen. De voor- en tegenstanders van het kleine speeltuintje lijken moeilijk tot elkaar te komen. In oktober van dat jaar publiceert DUIC voor het eerst over het onderwerp waarna ook de politiek zich ermee gaat bemoeien.

Dan wordt het april 2022. De aannemer wil gaan beginnen met de werkzaamheden waarbij de speeltoestellen verwijderd worden. Dat gaat echter niet. Een aantal bewoners blokkeert de ingang van het plein met een auto en protesteert bij de speeltuin. De aannemer druipt af. De media pakt ondertussen het onderwerp verder op met publicaties in het AD, RTV Utrecht, Trouw en Hart van Nederland.

De werkzaamheden aan het pleintje worden opgeschort, in ieder geval totdat het onderwerp op 8 september besproken wordt door raadsleden in een commissievergadering. Ondertussen is de gemeente druk om te kijken waar de speelobjecten naartoe moeten, daarvoor is een Wijkspeelscan gemaakt. De gemeente schrijft daarover: “De locaties die in de scan worden genoemd, moeten eerst nog verder onderzocht worden op de haalbaarheid op technisch en financieel gebied.” En laten we niet vergeten, ook op de nieuwe plek moeten omwonenden weer betrokken worden.