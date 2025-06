Hoekhuizen aan de Burmanstraat in Utrecht wederom gekraakt

De woningen aan de Burmanstraat 2 en 2bis zijn wederom gekraakt, nadat dit twee weken terug ook al was gebeurd. De vorige kraak vond op vrijdag 23 mei plaats, maar werd diezelfde dag nog beëindigd. De sociale huurwoningen, die van woningcorporatie Portaal zijn, stonden al ruim twee jaar leeg.

De vorige kraak werd na enkele uren beëindigd, omdat er nog sprake was van heterdaad, wat normaliter een geldige reden is om een kraak tegen te houden. Volgens een artikel van RTV Utrecht bleek dat de krakers alleen al uren in de panden zouden zitten, waarmee de ‘heterdaad’ dus in twijfel kan worden getrokken.

Raadslid Pepijn Zwanenberg heeft daarom schriftelijke vragen ingediend bij het B&W-college over hoe de ‘heterdaadsituatie’ verklaard kan worden.

Portaal

Portaal, eigenaar van de woningen, had aangegeven dat de panden zo lang leegstonden vanwege onderzoeken die daar gedaan worden. Portaal geeft aan bij deze onderzoeken de toekomstbestendigheid van de woningen in de wijk te controleren, en kijkt hierbij onder andere naar de funderingen. Portaal geeft aan dat de onderzoeken dit jaar afgerond zouden worden, en dat de resultaten ook met de wijk gedeeld worden.

De woningcorporatie laat weten dat ze aangifte gaat doen tegen de krakers.