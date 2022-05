Hoeveel bomen staan er in jouw wijk in Utrecht en nam dat aantal toe of af? Bekijk het hier

Iedereen wil natuurlijk het liefst wonen in een mooie, groene wijk. De gemeente zegt er alles aan te doen om ook in Utrecht zoveel mogelijk bomen neer te zetten. Dat is goed voor het klimaat, voor de gezondheid en voor de uitstraling van de stad. Toch telt de ene wijk veel meer bomen dan de andere. Hoeveel bomen staan er in jouw wijk? Bekijk het in dit artikel.

De afdeling groenbeheer van de gemeente houdt bij hoe het er in Utrecht voor staat op het gebied van bomen. In de jaarlijkse bomenbalans kan iedereen zien hoeveel bomen er in de verschillende wijken staan en hoeveel dat er voorgaande jaren waren. De gemeente merkt daar wel bij op dat het gaat om een momentopname.

In 2021 telde de stad Utrecht 150.105 bomen, ruim 1.300 meer dan het jaar daarvoor. De bomen zijn in te delen in 624 verschillende soorten en de gemiddelde leeftijd van een Utrechtse boom is 33 jaar. 55 procent van de Utrechtse bomen is inheems, wat inhoudt dat ze van nature in een gebied voorkomen.

Bomenbalans

Eén keer per jaar komt de gemeente met de Bomenbalans, waarin staat hoe de bomen over de stad verdeeld zijn en of er afgelopen jaren bomen bijkwamen of verdwenen. Uit het document wordt duidelijk dat de ene wijk – soms om duidelijke redenen – veel groener is dan de andere. Het zal de meesten bijvoorbeeld niet verbazen dat in de Binnenstad de minste bomen staan (3.347). In Vleuten-De Meern staan naar verhouding de meeste bomen, namelijk 40.561.

In de tool hieronder is te zien hoeveel bomen er in de verschillende wijken staan en of dat er afgelopen jaren meer of minder zijn geworden. Door in de bovenste balk op een wijk te klikken, worden ook de aantallen bomen in de subwijken zichtbaar.

Bijzondere oorzaken

In een paar wijken heeft de toe- of afname van het aantal bomen een bijzondere oorzaak. Zo is het aantal bomen in Lombok, Leidseweg toegenomen doordat het beheer van bomen bij de Muntsluis is overgenomen van Rijkswaterstaat. In Nieuw-Engeland, Schepenbuurt is het aantal bomen juist afgenomen: er moesten bomen gekapt worden om een Eneco-leiding op de Elektronweg toegankelijk te maken. De bomen worden wel herplant, maar dat gebeurt pas in het komende plantseizoen.

Verder zijn er in het winkelgebied van de Binnenstad bomen bijgekomen door de oplevering van een nieuw deel van het Singelgebied/Zocherpark, ter hoogte van de Mariaplaats. In Leidsche Rijn Centrum en Leidsche Rijn-zuid is het aantal bomen toegenomen door de oplevering van het Leidsche Rijn Centrum winkelgebied en delen van nieuwbouwgebied Rijnvliet.