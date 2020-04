Hoeveel weet jij over het icoon van Utrecht? Doe De Grote Domtoren Quiz

Ook de Domtoren in Utrecht moet vanwege de coronamaatregelen al weken de deuren gesloten houden, maar daar hebben de gidsen van de toren iets op bedacht. Ze verzamelden de leukste, mooiste en vreemdste weetjes in De Grote Domtoren Quiz.

Wat kan je niet zien vanaf de Domtoren? De Johan Cruijff ArenA, Kasteel De Haar of de skyline van Rotterdam? Welke bijbaan had de torenwachter van de Domtoren naar verluidt? En hoeveel verschillende steensoorten vind je terug in de Domtoren? Dat zijn enkele van de 25 meerkeuzevragen over het icoon van de stad Utrecht. Via internet kan iedereen die dat leuk vindt zijn kennis over de Domtoren testen.

Onder de beste inzenders verloot de organisatie twee tickets voor een ‘exclusief torenbezoek’. Wat dat precies inhoudt, is nog even geheim. De winnaar krijgt na 30 mei bericht van de Domtoren.