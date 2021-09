Hoge Raad: invoeren ja-ja-stickers door gemeente Utrecht was onrechtmatig

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het invoeren van de ja-ja-sticker zoals dat in Utrecht werd gedaan in strijd is met de vrijheid van meningsuiting, waar ook persvrijheid onder valt. De uitspraak van het gerechtshof tegen de gemeente Utrecht blijft daarmee in stand.

Utrecht was de eerste gemeente waarbij de ja-ja-sticker – waarbij bewoners actief moeten aangeven dat ze drukwerk willen ontvangen – naast reclamefolders óók voor huis-aan-huiskranten zou gelden. De regel ging 1 januari 2020 in, maar Stadsblad Utrecht stapte naar de rechter. De krant was het niet eens met de maatregel, omdat hun voortbestaan daardoor mogelijk in gevaar kwam.

De gemeente en de rechter waren in eerste instantie niet overtuigd van de kritiek, maar de rechter in hoger beroep wel. Het systeem zou in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens waarin de vrijheid van meningsuiting, waaronder de persvrijheid, wordt beschermd.

Vervolgens besloot de gemeente Utrecht vorig jaar dat de maatregel werd aangepast. In april vorig jaar ging de gemeente in cassatie bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van het gerechtshof over de ja-ja-sticker voor huis-aan-huisbladen.

Oordeel

De Hoge Raad is van oordeel dat de cassatieklachten van de gemeente Utrecht niet slagen. De klachten van de gemeente heeft de Hoge Raad afgedaan als ‘zonder inhoudelijke motivering’. Met het oordeel van de Hoge Raad is de eerdere uitspraak van het gerechtshof definitief. Het Stadsblad Utrecht, die de zaak begon na de invoering van de ja-ja-sticker, bestaat ondertussen niet meer.

De Utrechtse VVD en Stadsbelang Utrecht vragen de gemeente om opheldering middels schriftelijke vragen. De partijen willen weten wat de het de gemeente heeft gekost om in cassatie te gaan. Ook vragen ze naar mogelijke aanpassingen aan de verordening.