Hoge torens en nieuwe parken in Utrecht, een wandeling langs de ontwikkelingen in het stationsgebied

Wie twintig jaar niet in Utrecht is geweest, kijkt in het gebied rondom Utrecht Centraal zijn ogen uit. De afgelopen jaren is er in het stationsgebied volop gebouwd, gesloopt en heringericht. Ook de komende jaren staat er een hoop op de planning. Met de jaarlijkse update geeft de gemeente een inkijkje in de stand van zaken. In ambtelijke taal: de voortgangsrapportage Stationsgebied en Beurskwartier.

Zoals vereniging Oud-Utrecht je in DUIC vaak meeneemt op een wandeling door het verleden, loop je dit keer met de DUIC-redactie een stuk door de toekomst van de stad.

Smakkelaars

Allereerst lopen we vanaf het station naar het Smakkelaarspark. Na jaren vertraging wordt hier nu volop gebouwd. Er komen twee woontorens en een kantoorgebouw. Daar tussenin komt een park met een haventje. Hierlangs komt het nieuwe kanaal dat de singel weer met het Merwedekanaal gaat verbinden. Het is de verwachting dat de werkzaamheden aan het eind van 2027 zijn afgerond.

Tekst loopt door onder afbeelding.

Ten noorden van het Smakkelaarspark staat het kantorencomplex de Smakkelaarsburgt. De gemeente en de eigenaren werken samen aan plannen om hier kantoren, woonruimte en andere voorzieningen toe te voegen. Uit reacties vanuit de omgeving blijkt een behoefte om de leefbaarheid van de plek te vergroten, met bijvoorbeeld horeca, sport of zorg.

Ga weer iets naar het noorden, en je komt bij de kop van de Amsterdamsestraatweg. Op het grasveld, dat ook wel bekendstaat als het Daalsepark, komt een vierkant woongebouw met vijftig nieuwe woningen. In maart van dit jaar stemde de gemeenteraad over hoe dat eruit gaat zien. Het is nog de vraag of de ruimte onder in het gebouw een buurtfunctie of een commerciële functie krijgt.

Als je vanaf het zuiden van de Amsterdamsestraatweg de singel overzwemt, klim je uit het water bij Park Paardenveld, dat gaat worden. Het grasveld is al jarenlang een populaire plek om een zomerdag door te brengen, maar de allure van een echt park ontbreekt nog. Deze winter wordt het park onder handen genomen om het beter aan te laten sluiten bij de rest van het Singelpark. Er komen extra bomen en andere beplanting, en twee nieuwe wandelpaden. Parkeerplekken voor auto’s maken ruimte voor fietsen.

Tekst loopt door onder afbeelding.

Kruisvaartkade

Dan maken we even een sprongetje richting de Croeselaan. Aan de zuidkant van het Centraal Station is een ontwikkelaar druk bezig met de voorbereiding van de bouw van zeshonderd woningen aan de Kruisvaartkade. Dat is het braakliggende land tussen het spoor en de Dichterswijk. In totaal worden er zes of zeven blokken met woningen gebouwd.

Als je van de Kruisvaartkade naar het centrum loopt, kom je over de Moreelsebrug. Hoewel deze al jarenlang in gebruik is, is het oorspronkelijke ontwerp nog niet helemaal uitgewerkt. Er moeten namelijk nog altijd trappen vanaf de brug naar de perrons komen. De eerste plannen worden hier nu voor gemaakt. Begin volgend jaar wordt duidelijk of er ook voldoende geld is om deze uit te voeren. De bouw van de trappen is waarschijnlijk pas in 2028 afgerond; daarvoor heeft ProRail al treinvrije periodes ingepland.

Tekst loopt door onder foto.

Als je aan de centrumkant de trappen van de Moreelsebrug afloopt, word je sinds vorig jaar begroet met een stuk meer groen. Rondom het NS-hoofdkantoor zijn een hoop plantenbakken aangelegd. Binnenkort begint ook de vergroening van het Vrouwe Justitiaplein bij de rechtbank. En voor het einde van het jaar wordt de herinrichting van het Moreelsepark uitgevoerd. Voor dat laatste wordt nog onderzocht of de nieuwe inrichting samengaat met het theaterfestival De Parade, dat er ieder jaar plaatsvindt.

Kunstwerk

Door naar het Vredenburg. Het onderwaterkunstwerk Silent Echos wordt uit de singel gehaald. De installatie met bubbels en lampjes ligt onder water ter hoogte van TivoliVredenburg, maar blijkt te kwetsbaar voor de plek en gaat vaak stuk. Vooral magneetvissers en fietsen die in het water gegooid worden, zorgen voor problemen. Aanpassingen om dit te voorkomen zijn volgens de gemeente te kostbaar.

Tekst loopt door onder foto.

Hoewel ze anders doen vermoeden, zijn de Hollandse Toren en de Vlaamse Toren twee straatnamen, namelijk die van de stegen rondom TivoliVredenburg. Ze lagen er altijd een beetje kil en donker bij. Sinds het muziekcentrum ook aan deze zijde een ingang heeft gekregen en er extra horeca is gekomen in de vorm van ontmoetingsplek Vrije Ruimte, is er een hoop leven bijgebracht. Ook is er een oud stuk stadsmuur geplaatst, en zijn er plantenbakken bijgekomen. Dit najaar komt daarin de definitieve beplanting, en worden de stegen verlicht met cirkelvormige lampen.

Jaarbeursplein

We lopen weer terug richting het Jaarbeursplein en steken over richting het Beurskwartier. Dat is de nieuwe wijk die op het terrein tussen de Jaarbeurs en Centraal Station wordt gebouwd. De afgelopen jaren is een deel van de Jaarbeurs gesloopt, en ook een parkeerplaats heeft voor het project ruimte moeten maken.

Daarvoor gaan we eerst nog langs het Westplein, het grote verkeersknooppunt tussen het NH Hotel en de Ulu Moskee. In de toekomst gaat dit het Lombokplein heten. Er wordt momenteel aan de wegen gewerkt. Volgend jaar wordt er begonnen met de herinrichting van de openbare ruimte en eind 2028 begint de bouw van gebouwen met appartementen. De gemeente is met het NH Hotel in gesprek over de herontwikkeling en uitbreiding ervan.

Tekst loopt door onder afbeelding.

Loop door naar het Jaarbeursplein, en je staat tussen een skyline die de afgelopen tien jaar uit de grond is gestampt. Afgelopen jaar is het verticale bos Wonderwoods opgeleverd. De bouw van de donkere toren daarnaast, de Galaxy Tower, lag lange tijd stil na een conflict tussen de ontwikkelaar en aannemer. Inmiddels zit er schot in de zaak, en binnenkort wordt de bouw weer hervat.

Het gebouw naast de Galaxy Tower, Hojel II, is in het voorjaar gestript tot op het beton. Op dit moment wordt het weer aangekleed en gerenoveerd. Het krijgt de nieuwe naam Utrecht Central Plaza. Eind 2026 zal de Volksbank er zijn intrek nemen.

Tekst loopt door onder afbeelding.

Midden op het Jaarbeursplein, waar nu een skatebaan ligt, komt een 105 meter hoog gebouw met de naam Oopen. De bovenste verdieping wordt publiekelijk toegankelijk om iedereen uitzicht over de stad te bieden. De bouw zou eigenlijk dit jaar starten, maar dat lijkt niet te lukken. Het is de gemeente nog niet gelukt om een belegger te vinden die de portemonnee wil trekken voor het project.

Beurskwartier

Als je het Jaarbeursplein oversteekt en tussen de Galaxy Tower en Wonderwoods doorloopt, zie je rechts een rij bouwhekken. Hier stond tot twee jaar terug een hal van de Jaarbeurs. Deze is gesloopt om ruimte te maken voor bouwkavels, waarvan er nu twee in de verkoop staan.

Sla je hier linksaf en loop je tussen Wonderwoods en de Kinepolis-bioscoop door, dan kom je in een nieuwe stadstuin, de Tuin van Croese. Deze ging in het voorjaar open. Er is een moestuin en een bouldermuur. Rondom het park komen in de toekomst nog vijf blokken met woningen. Een aantal horecazaken aan de Croeselaan ligt met hun achtertuin aan het nieuwe groen, en overweegt hun terrassen uit te breiden. Een mooie plek om bij te komen van een stadswandeling.