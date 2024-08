Hogeschool Utrecht distantieert zich van gedachtegoed van omstreden influencer die docenten moest inspireren

De Hogeschool Utrecht (HU) neemt afstand van het gedachtegoed van de oprichters van het bedrijf Werkatleet. Afgelopen dinsdag stonden de mensen van Werkatleet voor een groep docenten Verpleegkunde van de HU. Een van de oprichters van Werkatleet, Joep Rovers, is echter omstreden.

Het bedrijf Werkatleet stelt met events en coaching werknemers te transformeren in ‘energieke atleten’. Wetenschapsjournalist Adriaan ter Braack, vooral bekend onder zijn pseudoniem Sjamadriaan, uitte kritiek op de keuze van de Hogeschool Utrecht om het bedrijf van Rovers uit te nodigen.

Ter Braack stelt ongegronde gezondheidsclaims aan de kaak, waarbij ook Rovers geen onbekende voor hem is. Rovers stelt onder meer dat zonnebrand kankerverwekkend is en mensen met diabetes zouden volgens Rovers berberine moeten slikken in plaats van hun medicijnen.

Niet op de hoogte

De Hogeschool Utrecht laat in een verklaring weten dat de organisatie van de bijeenkomst niet op de hoogte was van het gedachtegoed van de oprichters van Werkatleet. “Hogeschool Utrecht neemt afstand van het gedachtegoed en het was niet de bedoeling om hiervoor een podium te bieden”. Volgens de HU zijn de omstreden onderwerpen niet aan bod gekomen tijdens de bijeenkomst.