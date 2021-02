Hogeschool Utrecht gaat inzetten van coronasneltest onderzoeken

De Hogeschool Utrecht (HU) is een van de onderwijsinstellingen die meedoet aan een proef met coronasneltests. Doel van het proefproject is onderzoeken of het inzetten van sneltests ervoor kan zorgen dat in de loop van 2021 meer fysiek onderwijs mogelijk is. De Vereniging Hogescholen meldt maandag dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap groen licht heeft gegeven om te starten met acht proefprojecten verspreid over het land. Naast hogescholen doen ROC’s en universiteiten mee aan de pilot. De onderwijsinstellingen gaan de komende tijd de mogelijkheden verkennen van het inzetten van coronasneltests. Ze zien het project als een eerste stap naar het veilig kunnen ontvangen van studenten op de campussen. Het proefproject wordt gedaan bij verschillende onderwijsinstellingen in Nederland. Naast Utrecht zijn dat Amersfoort, Groningen, Delft, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Nijmegen en Den Bosch. Groningen Eerder dit jaar werd ook al een proef gedaan met sneltesten. Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool kregen toen voorafgaand aan een fysiek tentamen de oproep om vrijwillig een coronasneltest te doen. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

