Hogeschool Utrecht gaat pride-vlaggen hijsen op meerdere momenten in het jaar

De Hogeschool Utrecht gaat op een aantal momenten in het jaar twee speciale vlaggen hijsen: de pride-vlag en de transgender-vlag. Hiermee wil de HU dat iedereen zich welkom, gezien en thuis voelt.

De vlaggen zijn de hele maand juni zichtbaar, tijdens de Pride-maand. Ook op Coming Out Day (11 oktober), Paarse Vrijdag (8 december) en Trans Visibility Day (31 maart) zullen de vlaggen worden gehesen.

Acceptatie

Sinds kort financiert de HU een zogenoemde Gender & Sexuality Alliance (GSA). “Sinds de oprichting van het Netwerk Diversiteit & Inclusie en de GSA zijn een aantal concrete resultaten bereikt, zoals genderneutrale toiletten en de ondertekening van het convenant WorkPlacePride”, aldus Elena Valbusa, medewerker bij de HU. “Ook is er hard gewerkt om de zichtbaarheid van de HU LHBTIQA+ community te vergroten, zoals met het regenboogfietspad en het vieren van Coming Out Day en Paarse Vrijdag.”

Tekst loopt door onder de afbeelding

Het hijsen van de vlag is volgens student en bestuurslid van GSA-HU Isabella Flore ‘een mooi, zichtbaar beeld van acceptatie’: “Je laat zien: jullie bestaan, jullie zijn mooi, wij zien jullie en jullie mogen er zijn. Dit helpt, vooral onder leerlingen, bij het creëren van een prettige leeromgeving. Iedereen moet zich thuis kunnen voelen bij de HU.”

Ongemak

Naast positieve reacties op het hijsen van de vlaggen, verwacht de HU ook dat de vlaggen ook zorgen voor ongemak. “Er zullen zeker studenten en wellicht ook medewerkers zijn die er aanstoot aan nemen. Wij verwachten echter dat het overgrote deel van de studenten en medewerkers het mooi en goed vinden”, aldus docent en bestuurslid van GSA-HU Felix van Vugt. “Ongemak is bovendien geen reden om het niet te doen, dat is buigen voor intolerantie. Als ongemak tot uiting komt, is dat een prachtig aangrijpingspunt om het gesprek aan te gaan en te laten zien waar we als hogeschool voor staan: een open, duurzame en rechtvaardige samenleving.”