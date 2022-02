Hogeschool Utrecht helpt gevluchte docenten om in Nederland sneller weer voor de klas te kunnen staan

Vluchtelingen die eerder voor de klas hebben gestaan kunnen in Nederland mogelijk versneld hetzelfde werk gaan doen. Zij gaan een cursus volgen aan de Hogeschool Utrecht (HU) en de eerste klas start binnenkort.



Het idee is dat deze vluchtelingen kunnen helpen met het bestrijden van het lerarentekort. Dit is al jaren een nijpend probleem dat hoog op de politieke agenda staat. Minister Dennis Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs en minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brachten eerder deze week een bezoek aan de HU en ontmoetten de leraren die klaargestoomd worden om in Nederland voor de klas te gaan staan.

Het gaat om één Poolse en veertien uit Turkije gevluchte wiskundedocenten. Zij worden in anderhalf jaar tijd bijgeschoold, waaronder een stage, om in Nederland les te kunnen geven. De nieuwe opleiding is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen Vluchtelingenwerk en de Vereniging van Wiskundeleraren.

Tijdens het bezoek van de ministers werd tot slot ook gesproken over andere mogelijke oplossingen voor het lerarentekort. Hoe kunnen de partijen ervoor zorgen dat meer studenten leraar willen worden en hoe kan de uitval van studenten worden tegengegaan?

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.