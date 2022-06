Hogeschool Utrecht hoopt met gecombineerde opleiding pedagogiek en pabo oplossing te bieden voor lerarentekort

De Hogeschool Utrecht komt met een nieuwe dubbele bacheloropleiding: Ecologische Pedagogiek en pabo. De HU hoopt daarmee een oplossing te bieden voor het lerarentekort in het primair onderwijs.

De opleiding Pedagogiek heeft afgelopen jaren samen met de pabo gekeken naar een logische manier om beide opleidingen te combineren. Pedagogiekstudenten konden al de minor Oriëntatie in het primair onderwijs volgen, maar nu komt er dus ook een gecombineerde bacheloropleiding. Pedagogiekstudenten kunnen in die bachelor na anderhalf jaar een verkort pabo-traject doorlopen en op die manier binnen 5,5 jaar bevoegd zijn om les te geven op de basisschool.

“Allereerst is daar natuurlijk het tekort aan leraren, maar de opleiding werd ook steeds meer als te vakinhoudelijk en didactisch ervaren”, vertelt Anton Boonen, portefeuillehouder onderwijsinnovatie HU pabo. “Er gaat binnen de pabo te weinig aandacht naar vraagstukken als: Hoe creëer je een veilige omgeving in de klas? En hoe ga je met elkaar om? Onderwerpen die door de toenemende diversiteit steeds belangrijker worden in de klas en vragen om een stevige pedagogische basis.”

Er zijn dus thema’s die bij de pabo onderbelicht blijven, maar studenten van de opleiding pedagogiek hebben op hun beurt vaak moeite met het vinden van een passende baan. “Ook blijkt een grote groep van de pedagogiekstudenten veel affiniteit te hebben met het onderwijs. Daar zagen wij een grote kans”, aldus Boonen.

Startende leerkracht

Basisschoolleraren die ook pedagogisch al gelijk goed onderlegd zijn, zijn nodig. Dat ziet Karin van den Hoven, schoolleider bij KBS de Kinderhof. “Een startende leerkracht heeft vaak nog niet de bagage om goed te kunnen omgaan met de complexe vraagstukken die kunnen spelen bij leerlingen. Denk aan schuldproblematiek of een scheiding binnen het gezin, zoiets kan een flinke weerslag hebben op het kind en vervolgens op het gedrag en de prestaties op school”, zegt Van den Hoven.

“Ook de vele verschillende culturen binnen een klas stellen een leraar voor flink wat uitdagingen. De mogelijkheid die de HU biedt aan studenten om vanuit pedagogiek de route richting het lerarenvak te volgen, juich ik daarom toe. Ik hoop dat dit startende leerkrachten gaat helpen steviger in hun schoenen te staan, bijvoorbeeld tijdens de pittige oudergesprekken.”

Toekomst

Anton Boonen hoopt in de toekomst een nieuwe leerroute te ontwikkelen. “We gaan kijken hoe we met een gezamenlijk doel voor ogen de opleidingen Pedagogiek, pabo, lerarenopleiding Voorgezet Onderwijs en Social Work kunnen verbinden om zo één brede opleiding te bieden waarin de verschillende disciplines aan bod komen. Dit gaat niet alleen de opleiding aantrekkelijker maken voor studenten, maar zorgt er uiteindelijk ook voor dat we meer professionals gaan opleiden die inzetbaar zijn in en om het primair onderwijs”, aldus Boonen.