Hogeschool Utrecht komt met opleiding tot ervaringsdeskundige voor studenten met verstandelijke beperking

Studenten met een verstandelijke beperking kunnen vanaf deze maand op de Hogeschool Utrecht (HU) een opleiding doen tot ervaringsdeskundige. De opleiding duurt ongeveer drie jaar en wordt verzorgd door de Vereniging LFB, een organisatie door en voor mensen met een beperking.

De ervaringsdeskundigen kunnen volgens de HU bijdragen aan het onderwijs op de hogeschool. Dat doen ze bijvoorbeeld door tijdens lessen iets te vertellen over ervaringen met het leven met een beperking of door samen met studenten van sociale opleidingen aan opdrachten te werken.

Na de opleiding kunnen de ervaringsdeskundigen aan de slag bij een instelling waar zorg en ondersteuning geboden wordt of bij een bedrijf of instelling waar mensen graag willen leren van een ervaringsdeskundige.

STERKplaats

De LFB heeft acht STERKplaatsen, waarvan één op de HU. Binnen zo’n STERKplaats wordt voor mensen met een verstandelijke beperking samengewerkt. De STERkplaats op de HU is een samenwerking tussen LFB, de opleiding Social Work, het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning en praktijkpartner De Wilg, Reinaerde en de gemeente Utrecht.

Het is een win-win situatie, vertelt Hélène Hooft, projectleider STERK in onderwijs bij LFB. “Mensen met een beperking ontdekken en ontwikkelen hun talenten en leren basisvaardigheden zoals representatief op je werk verschijnen, op tijd komen, presenteren en feedback krijgen. De HU-studenten leren al in een vroeg stadium van hun opleiding om samen te werken met mensen met een licht verstandelijke beperking én ontdekken wat daarvoor nodig is, zoals het aanpassen van tempo en taalgebruik. Dat heeft een gunstig effect op de beeldvorming, die vaak niet realistisch is van deze groep.”