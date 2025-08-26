Hogeschool Utrecht lanceert bijna volledige online studie: ‘Dagelijks forensen niet nodig’

De Hogeschool Utrecht (HU) gaat een nieuwe studieroute aanbieden die bijna volledig online te volgen is. Dat doet de onderwijsinstelling omdat het ‘traditionele campusmodel’ volgens hen niet aansluit op wat studenten tegenwoordig willen. Wel moeten studenten die het traject volgen nog vier keer per jaar samenkomen voor fysieke bijeenkomsten.

Met de Beyond Campus, zoals het leertraject door de HU wordt genoemd, kunnen studenten van de opleiding Creative Business op vaste basis online lessen volgen. De nieuwe manier van leren wordt door de onderwijsinstelling aangeboden vanwege verschillende redenen.

Traditioneel campusmodel

“Geen kamer vinden, noodgedwongen bij je ouders wonen of elke dag uren in de trein. Ondertussen twee of drie bijbanen om je studie te kunnen betalen: voor veel studenten is studeren anno 2025 een logistieke én financiële uitdaging”, schrijft de HU.

Dat studenten aan de opleiding Creative Business voor dit studietraject kunnen kiezen, is geen toeval. “Studenten bouwen tegenwoordig merken op TikTok, werken freelance vanuit huis of zelfs vanuit het buitenland”, zegt Richard Versmissen, opleidingsmanager bij de HU. “Het traditionele fulltime-campusmodel past daar niet meer bij.” De Beyond Campus zou wél aan moeten sluiten, volgens de HU.

Multistudent

De Beyond Campus moet een uitkomst bieden door online vaste lessen aan te bieden, en vier fysieke driedaagse ‘bootcamps’ per jaar te faciliteren. “Zo behouden ze (de studenten, red.) structuur, kwaliteit en een hechte community – zonder dat dagelijks forenzen of wonen in Utrecht nodig is.”

Met name de zogenoemde ‘multistudenten’ zouden mogelijk goed doen aan de Beyond Campus, schrijft de HU. “Zij zijn creatief, strategisch, digitaal vaardig en maatschappelijk betrokken. Vaak combineren zij hun studie met werk, bestuursfuncties, zorgtaken of reizen.” Het nieuwe studietraject van de HU moet meer ruimte kunnen bieden aan studenten die een bijbaan willen hebben in het vak waarvoor ze studeren.

Een woordvoerder van de HU laat weten dat studenten zich ‘binnenkort’ kunnen aanmelden voor het nieuwe studietraject.