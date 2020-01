Holocaustmonument ‘Levenslicht’ in Stadskantoor Utrecht

In het Stadskantoor in Utrecht komt een tijdelijk Holocaustmonument. Het monument is ter nagedachtenis aan de bevrijding van concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, op 27 januari 2020 precies 75 jaar geleden.

Om stil te staan bij de Holocaustslachtoffers uit Utrecht, is van donderdag 23 januari tot en met zondag 2 februari 2020 het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht te zien in de hal van het Stadskantoor.

Landelijk project

Het monument maakt deel uit van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, waaraan meer dan 150 Nederlandse gemeenten deelnemen.

Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinti-cultuur zijn stenen belangrijk. Kunstenaar Daan Roosegaarde en zijn team hebben deze traditie als inspiratie gebruikt. Met in totaal 104.000 lichtgevende stenen – gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland – staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust.

De stenen zijn verdeeld over de verschillende gemeenten waar Joden, Roma en Sinti woonden en hun leven leefden; soms al generaties lang. Om de paar seconden zie je de stenen oplichten en uitdoven.

Niet vergeten

Burgemeester Jan van Zanen: “Ook vanuit Utrecht zijn Joden, Sinti en Roma gedeporteerd naar Auschwitz. Met dit monument maken we hun gemis zichtbaar. De stenen zijn een eeuwige herinnering en het blauwe licht een bijzondere symbolische weergave van de levens van alle mensen die er omkwamen. Na 2 februari zoeken we binnen onze gemeente een passende bestemming voor de ongeveer 600 stenen van dit monument, zodat we onze weggevoerde stadsgenoten in Utrecht niet vergeten.”