Hond achtergelaten in auto in Utrecht; dier na korte zoektocht herenigd met nieuwe eigenaar

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een hond uit een geparkeerde auto in Utrecht gehaald. Na een korte zoektocht is het dier herenigd met de nieuwe eigenaar.

De politie liet zondagochtend via Instagram weten een hond uit een auto te hebben gehaald. “Vannacht kregen wij de melding van een hond die non-stop aan het blaffen was. De hond zat in een auto, zonder eigenaar erbij.”

Omdat het niet lukte de eigenaar te traceren besloten de agenten het dier uit de auto te halen. “In afwachting van de eigenaar die zich hopelijk alsnog gaat melden, hebben wij deze dienst een ware waakhond erbij”, schreef de politie vanochtend.

België

Inmiddels is de eigenaar getraceerd. “Het hondje dat wij vannacht vonden, bleek onderweg te zijn naar een nieuw thuis in België”, liet de politie vanmiddag weten.

De personen die het dier moesten afleveren lieten hem volgens de politie echter ‘in de kou staan’. “We konden zijn nieuwe baasje gelukkig achterhalen en die heeft hem zojuist opgehaald. Ze was heel blij en opgelucht dat hij terecht is.”