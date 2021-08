Hond zit al twee weken alleen in Utrechtse achtertuin terwijl bewoners genieten van vakantie

Bewoners van een huis in Utrecht Zuid hebben besloten hun hond in de achtertuin te laten terwijl zij zelf op vakantie zijn gegaan. Agenten hebben het dier woensdag uit de benaderde positie gehaald.

Bij de politie kwam vandaag de melding binnen dat een hond al twee weken alleen in de achtertuin van een woning in Utrecht Zuid zou zitten. De bewoners zouden de gehele periode al op vakantie zijn, zonder dat er een redelijke oplossing voor het dier was gevonden.

Agenten die een kijkje gingen nemen vonden een vastgeketende hond. De hele tuin lag daarnaast vol met uitwerpselen en de hond had geen eten en drinken.

Er is besloten het dier in beslag te nemen. “De hond is naar een opvangcentrum gegaan waar hij wel de juiste aandacht en liefde krijgt”, aldus de politie.