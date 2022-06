Honden die man aanvielen in Utrechtse wijk Lunetten in beslag genomen

De honden die ongeveer twee weken geleden een man aanvielen in de Utrechtse wijk Lunetten zijn in beslag genomen. Dat laten wijkagenten Ron Wesselo en Dennis Doorson maandag weten.

Op zondag 22 mei werd een man in de vroege ochtend in de omgeving van de Karpaten in Lunetten aangevallen door twee honden. Het ging om een grijze hond en een zwarte pitbull. Het slachtoffer werd gebeten in zijn voeten, benen, arm en in het gezicht. De politie liet destijds weten op zoek te zijn naar de eigenaar van de dieren.

Nu zeggen de wijkagenten dat ze via een tip beide honden hebben opgespoord. De dieren zijn in beslag genomen en wat volgt is een risico-inschattingstest. Wat de consequenties waren voor het baasje van de honden is niet bekend.