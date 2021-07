Honderd jaar oude gebouwvleugel van Utrechts Centraal Museum wordt verbouwd

De in 1920 gebouwde vleugel van het Centraal Museum aan de Agnietenstraat wordt binnenkort verbouwd. De voorbereidingen zijn deze maand begonnen en de bouw moet begin volgend jaar van start gaan.

De historische vleugel van het museum is toe aan een opknapbeurt en wordt daarom volgend jaar verbouwd. De verbouwing wordt gelijk aangegrepen om een aantal energiebesparende maatregelen te nemen.

Het gebouw is na de werkzaamheden beter geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen. Ook worden de ventilatieinstallaties vervangen en verbetert de luchtkwaliteit binnen. Bij het ontwerp is door Van Hoogevest Architecten rekening gehouden met de monumentale waarde van het gebouw en het beschermd stadsgezicht. De zonnepanelen zullen dan ook niet vanaf de straat te zien zijn.

Vleugel tijdelijk dicht

Tijdens de verbouwing is de 1920-vleugel tijdelijk dicht voor bezoekers. De tentoonstellingen in de stallen, een aantal kleinere presentaties, de museumtuin en het museumcafé blijven wel gewoon open.

De omgevingsvergunning voor de verbouwing is deze maand aangevraagd. In november is er een bewonersavond, waar de gemeente samen met Van Hoogevest Architecten meer informatie kan geven. Begin volgend jaar moet dan de verbouwing Staten. Eind 2022 moeten de werkzaamheden klaar zijn en de 1920-vleugel heropend worden.