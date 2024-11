Honderdduizend euro uitgeloofd voor gouden tip in zaak Utrechtse Oma Bindi

De Peter R. de Vries Foundation heeft een beloning van 100.000 euro uitgeloofd aan de persoon die de gouden tip heeft over de moord op Oma Bindi. De Utrechtse vrouw werd in 2005 vermoord, maar een dader is nooit gepakt. Met het geld wil de organisatie nieuw leven blazen in de onopgeloste zaak.

In totaal heeft de Peter R. de Vries Foundation een miljoen euro aan tipgeld beschikbaar gesteld voor een aantal onopgeloste zaken. Voor alle 42 moord- en vermissingszaken die de organisatie dit jaar heeft uitgelicht, is een beloning uitgeloofd.

Onopgelost

Op 9 juni 2005 werd het bebloede lichaam van Ger Bindi (93) gevonden. Zij lag dood in haar bed in haar eigen woning op de Gruttersdijk. Het leek er sterk op dat iemand haar huis had doorzocht. Er lagen namelijk spullen op de grond en ook stond er een ladekast open. Een kistje waar voorheen geld en sieraden in zaten, was bovendien leeg. “Het was direct duidelijk dat het om een misdrijf ging”, zei de Peter R. de Vries Foundation daar eerder over.

De politie startte vervolgens een groot onderzoek, maar de moordenaar is nooit opgepakt, en de zaak lief vast. Begin 2024 pakte de Peter R. de Vries Foundation de zaak van Oma Bindi weer op. Nabestaanden hopen dat nu, na al die tijd, nieuwe informatie naar boven komt. “We blijven als familie aan die boom schudden”, zei de familie eerder tegen DUIC. “Ook als je twijfelt, spreek je toch uit.”