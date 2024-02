Honderden automobilisten negeren dagelijks afslagverbod richting Adelaarstraat in Utrecht

Honderden automobilisten negeren dagelijks het afslagverbod vanaf de Zeedijk naar de Adelaarstraat in Utrecht. Dat laat de gemeente weten. Het is reden genoeg om aanvullende maatregelen te nemen.

Vorig jaar is het kruispunt van de Oudenoord en de Kaatstraat deels opnieuw ingericht, waarmee er een afslagverbod kwam richting de Kaatstraat. Het is een van de maatregelen om de zogenoemde Votulast-route beter in te richten, waar al vanaf 2017 over gesproken wordt.

Sinds de herinrichting vorig jaar worden de verkeersstromen gemonitord. Daaruit blijkt dat de verkeersstromen duidelijk anders zijn gaan lopen. Op sommige wegen zijn duizenden voertuigen minder per dag en op andere wegen kwamen er honderden extra bij.

Afslagverbod Adelaarstraat

Maar uit de monitoring blijkt ook nog iets anders. Met de herinrichting van de kruising Oudenoord en de Kaatstraat zijn er altijd nog automobilisten die wel richting de Adelaarstraat willen rijden, en dat via Zijdebalen willen doen. Daar is wat op bedacht, zo is het ook verboden om vanaf de Zeedijk af te slaan over de Stenen Brug naar de Adelaarstraat. De gemeente laat nu weten dat honderden automobilisten per dag dit toch doen.

De gemeente schrijft: “Ondanks het afslagverbod rijden nog zo’n 600 motorvoertuigen over de Stenen Brug in de richting van de Adelaarstraat. Naar schatting rijdt 50 procent via de wijk Zijdebalen over de Zeedijk naar de Stenen Brug terwijl dat niet is toegestaan. Dit verkeer zorgt voor ongewenste verkeerssituaties op de Zeedijk, door het overtreden van verkeersregels en de snelheidslimiet.”

Snelheid remmen

Het is voor de gemeente reden om aanvullende maatregelen te nemen om het sluipverkeer tegen te gaan. “We onderzoeken op dit moment een aantal maatregelen om de snelheid op de Zeedijk te remmen en de bocht van Zeedijk naar de Stenen Brug te bemoeilijken.”