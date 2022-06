Honderden bestellingen voor bouwinstructie Domtoren van Lego

De bouwinstructie van de Domtoren in Lego is een waar succes. Meer dan 600 bestellingen zijn er al binnengekomen via de DUIC shop. “We zijn overweldigd en oprecht overvallen door de vele bestellingen, en kennelijk ons bestelsysteem ook”, laat initiatiefnemer Joris Daalhuisen weten.

Om eerst even kort terug in de tijd te gaan. Een van de oprichters van DUIC, Joris Daalhuisen, bedacht een paar jaar geleden dat het mooi zou zijn als er een bouwpakket van Lego van de Domtoren zou komen. Het bleek een project van de lange adem waar we hier al uitgebreid over schreven.

Uiteindelijk startte vorige week de verkoop van de bouwinstructie van de Domtoren, waarvan de netto-opbrengst ten goede komt aan de restauratie van het icoon van de stad. De bestellingen stroomden binnen, meer dan 600 bouwboekjes zijn er al verkocht. Maar het bestelsysteem was daar niet direct op berekend en niet iedereen kreeg een bevestiging. Alle bestellingen zijn echter wel opgeslagen.

Verzendklaar

Nu wordt er hier hard gewerkt om alles in te pakken, de vaandels van 900 Jaar Utrecht te maken en alles verzendklaar te maken. Vanwege het hoge aantal bestellingen moeten er nog een hoop bouwboekjes extra gedrukt worden. “Volgende week, uiterlijk vrijdag 17 juni, zullen we alle Lego-boekjes versturen”, vertelt Daalhuisen

Initiatiefnemer Daalhuisen vertelt verder: “De Dom van Lego is een droom die uitkomt en het enthousiasme hiervoor is fantastisch. Wie weet zal Lego de Dom alsnog officieel uitbrengen! Hoe dan ook heb je met je bestelling bijgedragen aan de renovatie van de echte Dom – en schittert binnenkort de miniatuurversie in jouw huis.”