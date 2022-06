Honderden bewoners in Overvecht stoppen mogelijk volgend jaar met koken op gas

Honderden bewoners van 36 wooncomplexen van Mitros in de Utrechtse wijk Overvecht hebben een brief gekregen waarin wordt aangekondigd dat de overstap naar elektrisch koken mogelijk volgend jaar gaat gebeuren. Het project is onderdeel van het grotere plan om Overvecht-Noord aardgasvrij te maken.

In 2050 moeten alle woningen in Nederland aardgasvrij zijn. Dat gebeurt in stappen, per wijk en per gebouw. Overvecht-Noord moet de eerste bestaande buurt zijn in Utrecht die aardgasvrij wordt, en dat voor 2030. Om dat mogelijk te maken moeten bewoners onder meer stoppen met het koken op gas

Omdat het volledig stoppen met het gebruik van aardgas een flinke overstap is, gaat de gemeente stapsgewijs te werk. Er worden daarvoor verschillende projecten bedacht. Een van die projecten is dat de bewoners van 355 appartementen in 36 complexen in het gebied rondom de Amazone- en Nicaraguadreef volgend jaar stoppen met het koken op gas.

Dit buurtje is samen met Mitros en in overleg met Stedin geselecteerd. De huizen zijn aangesloten op stadsverwarming en de bewoners gebruiken dus alleen gas voor het koken. Ook speelt mee dat de gasleiding aan vervanging toe is. Door de overstap op elektrisch koken kan die vervanging voorkomen worden.

Bewoners

Maar wat betekent dit voor de bewoners? Het komt er in het kort op neer dat ze moeten stoppen met koken op gas. De bewoners hebben vandaag allemaal een brief gekregen. Daarin staat: “Voor de overstap zijn enkele aanpassingen nodig in uw keuken. Mitros vervangt uw gaskooktoestel door een nieuw elektrisch kooktoestel. Ook krijgt u een nieuwe pannenset (niet alle pannen kunnen gebruikt worden op inductie, red.). De aanpassingen aan de keuken en de meterkast worden voor u geregeld en betaald.” Bewoners zouden ongeveer 15 euro gaan besparen op het energiecontract.

Er zijn nog wel een paar hobbels te nemen voor de gemeente Utrecht. Zo moet de gemeenteraad instemmen met de plannen en moet minimaal 70 procent van de inwoners het ook een goed idee vinden. Als alles soepel verloopt voor de gemeente, koken de bewoners in de loop van volgend jaar elektrisch en zijn alle 355 huizen gasvrij.