Honderden kinderen kunnen vanaf 2 juni nog geen gebruikmaken van leerlingenvervoer in Utrecht

De gemeente Utrecht heeft ouders van 309 kinderen in het voortgezet speciaal onderwijs per brief gevraagd om van 2 juni tot 12 juni zelf vervoer naar school te regelen voor hun kind. Volgens de gemeente ontbreken richtlijnen vanuit het RIVM, waardoor het leerlingenvervoer niet kan worden opgestart.

De scholen voor het voorgezet speciaal onderwijs kunnen op 2 juni weer open, wat betekent dat ook het leerlingenvervoer weer moet worden opgestart. Dat zorgt volgens de gemeente voor planningsproblemen. De gemeente heeft daarnaast nog geen richtlijnen rondom corona en vervoer ontvangen van het RIVM. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk of leerlingen vanaf 12 jaar een mondkapje moeten dragen en hoeveel kinderen er tegelijk in een busje mogen.

De richtlijnen zijn volgens de gemeente noodzakelijk om het leerlingenvervoer weer op te kunnen starten. “Het is nu niet mogelijk om nieuwe roosters te maken, voldoende chauffeurs hiervoor in te huren en eventueel noodzakelijke aanpassingen in de taxi’s te doen om het vervoer voor alle betrokkenen op een veilige manier te organiseren.”

De gemeente hoopt door dit nu te communiceren dat ouders genoeg tijd hebben om zelf vervoer te regelen.

Basisonderwijs

Het heropstarten van het leerlingenvervoer zorgde bij het openen van het basisonderwijs ook al voor problemen. Scholen en bso’s zijn op verschillende dagen en tijden open en die tijden wisselen momenteel nog erg, aldus de gemeente. Ook zijn er soms speciale wensen voor het vervoer van kinderen met specifieke behoeften.

De gemeente is bezig met het verzamelen van alle gegevens, waarna met de vervoerder nieuwe schema’s kunnen worden gemaakt voor het ophalen van kinderen.