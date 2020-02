Honderden klimaatdemonstranten trekken door Utrechtse binnenstad

Honderden klimaatdemonstranten trokken zaterdag veel bekijks in de Utrechtse binnenstad. In een mars liepen ze van het Jaarbeursplein naar het Stadhuisplein en riepen de gemeente op tot actie.

De demonstratie werd georganiseerd door de Utrechtse Klimaatcoalitie, een verzameling van meerdere groeperingen waaronder Extinction Rebellion Utrecht, Amelisweerd Niet Geasfalteerd, Internationale Socialisten Utrecht en Code Rood. Ook politieke partijen liepen mee waaronder, GroenLinks en de Partij voor de Dieren.

De demonstranten zijn van mening dat de gemeente niet genoeg heeft gedaan nadat vorig jaar de klimaatnoodtoestand werd uitgeroepen. “We komen daarom met vijf concrete eisen waarmee de gemeente kan laten zien de crisis serieus te nemen”, zegt Vincent Oberdorf van Extinction Rebellion Utrecht. DUIC sprak eerder met Jesse Oberdorf, broer van Vincent en ook lid van Extinction Rebellion.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Mars

De demonstranten verzamelden zich op het Jaarbeursplein. Nadat er een aantal woorden waren gesproken begon de mars. De actievoerders liepen richting het Stationsplein en vanaf daar langs TivoliVredenburg het centrum in. Onderweg werden liederen gezongen en leuzen gescandeerd. De demonstranten trokken veel bekijks van de vele voorbijgangers.

De eindbestemming van de mars was het Stadhuisplein. Daar stond een klein podium waarvandaan een aantal sprekers hun zorgen over het klimaat uitten. Eén van die sprekers was de Utrechtse cabaretier Vincent Bijlo.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Eisen

Ook werden op het podium de eisen overhandigd aan vertegenwoordigers van Utrechtse politieke partijen. Dit werd op een symbolische manier gedaan door een boompje over te dragen. Floor de Koning (GroenLinks), Maarten van Heuven en Anne Sasbrink (Partij voor de Dieren), Jan Wijmenga (ChristenUnie), Tim Schipper (SP) en Lau Bosse (PvdA) waren daarbij aanwezig.

In de eisen stond dat auto’s uit de binnenstad geweerd moeten worden en dat het OV gratis moet worden gemaakt. De gemeente moet zich volgens de demonstranten ook meer inzetten om Amelisweerd te behouden en daarbij eisen ze dat er dit jaar 10.000 bomen worden geplant.

Ook moet de biodiversiteit worden gestimuleerd en duurzame energie op korte termijn worden gegarandeerd. Tot slot eist de coalitie dat de gemeente Utrecht burgers beter gaat informeren over het klimaat.