Honderden medewerkers van NS demonstreren woensdag in het Moreelsepark in Utrecht

Honderden medewerkers van NS demonstreerden woensdag in het Moreelsepark in Utrecht. Een deel van de mensen protesteerden voor loonsverhoging en een ander deel omdat NS van plan is het aantal bemande servicebalies te verminderen.

Volgens NS maken steeds minder reizigers gebruik van de servicebalies en raadplegen ze steeds vaker de digitale weg. December vorig jaar is daarom aangekondigd dat het aantal stations met bemande balies teruggaat van 36 naar 15. De vakbonden willen echter dat op de stations waar nu nog een servicebalie staat, er minimaal één overblijft.

NS zegt te erkennen dat de plannen invloed hebben op de servicemedewerkers. Veel van deze mensen zouden volgens het vervoersbedrijf gebruik hebben gemaakt van een vertrekregeling of een andere baan binnen NS hebben gevonden. “Hierdoor kan iedereen die nu nog servicemedewerker is dat ook blijven”, is te lezen op de website van NS.

NS International

Daarnaast zijn volgens FNV de conducteurs van NS International boos omdat ze minder betaald krijgen dan hun collega’s die werken bij Thalys Eurostar en ICE Berlijn & Nightjet. “Zo krijgen ze onder meer een lagere toeslag dan die gebruikelijk is als compensatie voor extra kennis van buitenlandse wet- en regelgeving”, is te lezen op de website van FNV.

Omdat er tot dusver geen overeenstemming is bereikt tussen FNV Spoor en VVMC (vakbond voor rijdend personeel) hebben beide vakbonden woensdag een demonstratie in het Moreelsepark georganiseerd. “Jullie laten zien dat jullie ertoe doen, jullie zijn het hart van de organisatie. We gaan niet stoppen met actievoeren tot de plannen van NS van tafel zijn”, zei Roos Rahimi van FNV Spoor.