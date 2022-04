Honderden mensen komen in alle vroegte bijeen voor Paasjubel op Domplein in Utrecht

Vlak voordat de zon boven de horizon stond kwamen honderden mensen zondagochtend bijeen op het Domplein in Utrecht om de Paasjubel bij te wonen. Tijdens deze speciale dienst werd de overgang gemaakt van de duisternis naar het licht.

De christelijke gemeenschap viert tijdens Pasen dat Jezus uit de dood is opgestaan. Er zijn dan ook verschillende kerkdiensten in Utrecht rond deze periode, waaronder de Paaswake, het Hoogfeest van Pasen en de Paasjubel.

Deze Paasjubel begon zondagochtend om 06.15 uur op het Domplein. Bij het aanbreken van de dag verzamelden zich honderden mensen aan de voet van de Domtoren. De predikanten Wim Vermeulen en Mariska van Beusichem spraken op verschillende momenten de mensen toe.

In deze toespraken werd onder andere gesproken over het leed in de wereld. “Corona heeft veel verdriet en zorgen veroorzaakt. Ook de oorlog in Oekraïne en het geweld op andere plekken in de wereld grijpen ons aan. Juist nu willen wij daarom zingen”, zei Van Beusichem.

Muziek

Een aantal trompettisten speelden onder leiding van Marietrees Broeren verschillende christelijke liederen. De aanwezigen kregen voor aanvang van de dienst een papiertje waarin de teksten stonden zodat zij mee konden zingen.

Rond 07.00 uur werd de Paasjubel afgerond. De klokken van de Domtoren werden geluid en de mensen konden aanschuiven bij het ontbijt in de Domkerk, maar niet voordat Vermeulen iedereen ‘gezegende paasdagen’ had gewenst.

