Honderden mensen op het Domplein in Utrecht om demonstranten in Iran te steunen

Vanwege de hevige protesten die momenteel plaatsvinden in Iran, gingen in Utrecht zondag een paar honderd mensen de straat op om steun te betuigen aan de demonstranten in het West-Aziatische land. De mensen hadden zich verzameld op het Domplein, stonden in een kring en luisterden naar verschillende sprekers.

Eerder deze maand stierf in Iran de 22-jarige Mahsa Amini. Zij zou naar verluidt door politiegeweld om het leven zijn gekomen, nadat zij is mishandeld vanwege het niet op de juiste manier dragen van haar hoofddoek.

Daarna zijn er hevige demonstraties in het land uitgebroken. Op beelden die op sociale media worden verspreid is te zien dat vrouwen op straat hun hoofddoek verbranden en hun haar afknippen als protest tegen de strenge islamitische wetgeving. Bij de demonstraties zijn volgens activisten tot nu toe zeker vijftig doden gevallen.

Utrecht

In Utrecht kwamen zondag een paar honderd mensen op het Domplein bijeen om de demonstranten te steunen. Een aantal wapperde met de vlag van Iran, van voor de Islamitische Revolutie in 1978. Weer anderen hadden spandoeken bij zich met daarop teksten als ‘Stand with women in Iran’ en ‘Did you know that letting your hair blow in the wind is a crime in Iran?’.

