Honderden mensen verwacht bij Black Lives Matter-demonstratie Utrecht

Na Amsterdam en Den Haag staat er voor vrijdag een Black Lives Matter-demonstratie gepland in Utrecht. Op sociale media hebben honderden mensen zich aangemeld voor het protest. De gemeente is nu aan het kijken op welke locatie en onder welke voorwaarden het protest kan plaatsvinden.

De dood van George Floyd zorgt niet alleen voor massale protesten in de Verenigde Staten. Ook in Nederland wordt er op verschillende plekken gedemonstreerd, uit solidariteit met de Amerikaanse situatie maar ook om racisme hier aan de kaak te stellen.

De organisatie schrijft op Facebook: “Institutioneel racistisch geweld tegen zwarte mensen is echter niet enkel een Amerikaans probleem, het is een probleem dat zich ook in Nederland en de rest van Europa manifesteert.”

Veiligheid

In Utrecht staat de demonstratie gepland op vrijdag tussen 18.30 en 20.30 uur. Het protest is afgelopen weekend aangemeld. Een woordvoerder van de burgemeester laat weten dat op dit moment bekeken wordt onder welke voorwaarden het protest kan doorgaan en welke locatie daar geschikt voor is. In Nederland is geen vergunning nodig voor een demonstratie, maar een protest moet wel veilig kunnen plaatsvinden.

Afgelopen maandag kwam die veiligheid in het geding toen in Amsterdam te veel mensen samenkwamen bij de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam. Er waren zo veel deelnemers dat de anderhalvemeterregel niet meer nageleefd kon worden. Dinsdag gingen de protesten in Den Haag en Groningen wel goed.