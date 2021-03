Honderden mensen in Kanaleneiland zonder stroom door defecte kabel

In de Utrechtse wijk Kanaleneiland zaten maandagmiddag 1350 huishoudens zonder stroom.

In de loop van de middag viel de stroom in de wijk uit. Na een uur was de storing voor ongeveer 600 huishoudens verholpen, maar 700 andere huishoudens zaten twee uur zonder elektriciteit.

Stedin meldde iets na 16.00 uur dat monteurs het probleem voor iedereen hadden verholpen. Een defecte kabel was volgens Stedin de oorzaak van de stroomstoring.