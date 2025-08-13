Honderden ‘mysterieuze’ doppen drijven in Kromme Rijn bij Utrecht

Sinds enkele dagen drijven er in de Kromme Rijn tussen Utrecht en Bunnik honderden gekleurde doppen. Het waterschap heeft deze ‘mysterieuze’ doppen inmiddels verwijderd, maar wil weten waar ze vandaan komen.

Vrijdag kwam er bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) een melding binnen over paarse doppen in de Kromme Rijn tussen Utrecht en Bunnik. “Onderzoek wees uit dat ze zeer waarschijnlijk zijn gedumpt in de buurt van het stadsparkje in Bunnik. Daar lag nog een restant van de dumping in de oever”, schrijft het waterschap.

Zondag kwam er weer een melding binnen. Toen ging het om honderden witte en zwarte doppen die in de Kromme Rijn dreven.

Waterkwaliteit

HDSR benadrukt dat plastic voorwerpen, zoals deze doppen een probleem zijn voor de waterkwaliteit. “Ze breken niet of nauwelijks af. Als ze afbreken veranderen ze in kleine stukjes maar het plastic verdwijnt niet uit het milieu.”

Daarnaast kunnen de doppen volgens het waterschap weekmakers bevatten die in het water terecht kunnen komen. “Dit is slecht voor de planten en dieren die in het water leven. Vandaar dat de collega’s van het waterschap de doppen zoveel mogelijk hebben verzameld en opgeruimd.”

Tot slot zegt HDSR te willen weten waar de doppen vandaan komen. “Heb jij doppen gezien of weet je iets over de herkomst van de doppen? We horen het graag!”