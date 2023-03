Honderden ov-chauffeurs bijeen op Jaarbeursplein in Utrecht tijdens landelijke manifestatie

Honderden chauffeurs die werkzaam zijn in het Nederlandse openbaar vervoer kwamen dinsdag samen op het Jaarbeursplein in Utrecht tijdens een landelijke manifestatie. Deze groep voert al bijna 5 weken actie voor een betere cao en zij hebben in die periode meerdere malen het werk neergelegd. Na woensdag lijken de stakingen voorlopig van de baan.



Een maand geleden kleurde het Jaarbeursplein ook al rood en paars – de kleuren van FNV en CNV – tijdens een landelijke manifestatie van de vuilnismannen- en vrouwen. Zij hebben inmiddels een akkoord bereikt, maar dat geldt nog niet voor de chauffeurs van het openbaar vervoer.

“Er is geen geld in het Openbaar Vervoer, werkgevers willen niet investeren in hun medewerkers. Overal wordt op geknepen en dat leidt tot een hoge werkdruk en een hoog ziekteverzuim. […] Kennelijk hebben werkgevers geen interesse in de reizigers en in jullie als medewerkers”, is te lezen op de website van CNV.

Tekst loopt door onder afbeelding

Bemiddelaar

Meerdere sprekers betraden dinsdag het podium, waaronder staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen. Zij zei dat er vanuit Den Haag onafhankelijke bemiddelaars ingezet gaan worden die gaan helpen bij de onderhandelingen.

Hierdoor hebben de vakbonden besloten om de stakingen die na woensdag nog op de planning stonden voorlopig te schrappen. Dit betekent wel dat er dinsdag en woensdag nog wordt gestaakt.